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Институт Минэкономики о проблемах с зарплатами и на рынке труда и что будет, если ничего не изменить
Источник материала: Tut.by
Беларусь может столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров, а также с ростом безработицы, что при низком пособии по безработице создает угрозу для социальной защищенности нетрудоустроенных. У властей также могут возникнуть сложности с достижением целевых показателей по оплате труда и
«Численность занятых имеет отрицательный тренд»
Специалистами Института Минэкономики отмечают, что с марта по декабрь 2018 года в Беларуси отмечалось устойчивое снижение численности безработных. В декабре 2018 года численность безработных достигла минимума за последние 4 года.
«Однако при этом не увеличивается численность занятых, за исключением сезонного колебания их численности. В 2016—2018 годах численность занятых имеет отрицательный тренд. Это может стать угрозой обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами в долгосрочной перспективе», — прогнозируют эксперты.
Про низкое пособие и угрозу социальной защищенности безработных
Одна из проблем на рынке труда — низкое пособие по безработице.
Риски роста безработицы в среднесрочном периоде в связи со сменой фазы делового цикла, что при низком уровне пособий по безработице создает угрозу для социальной защищенности безработных, считают в Институте Минэкономики.
В Минтруда
Эксперты предлагают повысить социальную защищенность безработных за счет дифференцированного увеличения пособий по безработице в зависимости от усилий безработного по поиску новой работы, переобучению, повышению квалификации, а также в зависимости от с рока безработицы.
«Дополнительно данная мера будет способствовать повышению гибкости рынка труда, обеспечит формирование наилучшего соответствия работников и рабочих мест, обеспечит лучшую адаптацию населения к структурным реформам. Следует продолжать осуществлять преимущественно активную политику по уменьшению безработицы (создание новых рабочих мест, стимулирование предпринимательства, обучение и переобучение, оказание консультативных услуг по поиску нового места работы, переселение на новое место жительства, где существует дефицит трудовых ресурсов и др.), — убеждены в Институте Минэкономике.
Про зарплатный дисбаланс
По мнению экспертов, существенное превышение темпов роста зарплаты над ростом производительности труда угрожает нарастанию макроэкономических дисбалансов.
Для устранения существующего дисбаланса между темпами роста зарплаты и производительности труда рекомендуется проводить политику фискальной и монетарной рестрикции, чтобы смягчить предстоящую смену фазы делового цикла и
Среди других дисбалансов — дисбалансы в развитии регионов: неравномерное распределение размера зарплаты в зависимости от региона, разная степень дифференциации доходов в разных регионах.
«Скорректировать региональную политику с целью оптимизации дифференциации доходов между регионами и внутри отдельно взятого региона. Развивать межрегиональное и приграничное сотрудничество, стимулировать миграцию, направленную на повышение потенциала регионов и их обеспеченность качественными трудовыми ресурсами и рабочими местами», — считают эксперты.
Если ничего не предпринять в этом вопросе, то у властей могут возникнуть сложности с достижением целевых показателей по оплате труда и поддержания зарплаты на приемлемом уровне, убеждены в Институте экономики.
Еще один проблемный вопрос, по мнению экспертов, — увеличение демографической нагрузки за счет старения населения, вероятность еще большего обострения проблемы в будущем в связи с низкой рождаемостью.
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Институт Минэкономики о проблемах с зарплатами и на рынке труда и что будет, если ничего не изменить
Беларусь может столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров, а также с ростом безработицы, что при низком пособии по безработице создает угрозу для...
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