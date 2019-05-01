Читательская история ремонта кухни за 1,5 тысячи рублей (да, это возможно)

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Напомним, что конкурс был продлен в связи большим количеством заявок. До конца 2019 года мы будем публиковать самые интересные истории, авторы которых выполнили все озвученные требования.

Сегодня перенесемся в Брест, на кухню Валентины и Андрея, которые вместе поделились своим опытом ремонта:

— На данный момент у нас нет своего жилья: мы с женой и годовалым сыном Романом живем в квартире родителей. Долгое время жилье сдавалось, какой-либо кухни в оформленном виде здесь никогда не было.



До ремонта

Нашей целью было с минимальным количеством затрат сделать кухню, в которой было бы приятно находиться. Так как важным был бюджет ремонта, от покупки какого-либо готового кухонного гарнитура пришлось отказаться: цены на кухни, которые бы нам понравились, выглядят астрономическими.



До ремонта

Все искусственные столешницы, несмотря на их практичность, выглядят неестественно. Недорогой альтернативой, имеющей отличный внешний вид, для нас стала деревянная столешница, которую мы пропитали несколькими слоями технического льна с воском. Все это, чтобы наделить ее водоотталкивающими свойствами.



В процессе

Чтобы не захламлять пространство, мы отказались от верхних шкафчиков. Заменили их на небольшую полочку. Там разместилось дополнительное освещение рабочей зоны.





Первоначально для освещения планировали использовать светодиодную ленту, однако недорогие варианты дают ужасный свет. Было решено сделать маленькие светильники из баночек от сгущенки.





Долго думали, как сделать стену. Фартук — это, конечно, практично, однако при отсутствии верхних шкафчиков он смотрится не очень. После долгих размышлений решили попробовать покрасить стену грифельной краской. Она имеет водоотталкивающие свойства и оставляет широкий простор для творчества.

Мойку решили немного отодвинуть от стен. Жизнь показала, что муж моет посуду так же, как и моется: с кучей брызг во все стороны. Надеемся, текущее расположение будет более практичным.





Еще одним важным элементом была вытяжка, которой на этой кухне никогда не было. Сложной задачей было сделать канал, не выделяющийся на фоне стены. Однако результатом мы остались довольны.

Жена шутит, мол, как будет выглядеть кухня, определили три элемента. Это старый холодильник, старая плита и газовый счетчик. Последний был удачно замаскирован под скворечник, холодильник тоже приобрел новый цвет, у газовый плиты пришлось немного доработать крышку лабиринтом (чтобы ее белый цвет не был таким заметным).





Изначально мы не планировали каких-либо штор, однако родители настаивали. Компромиссом стала рольштора, которая при необходимости может закрывать весь проем, однако большую часть времени она свернута, дабы в кухню проникало больше света.





В основном ремонтом занимались по вечерам и выходным. Жена сидит в декретном отпуске, однако, как только сын засыпал, она днями и ночами делала ремонт по мелочи. В общей сумме процесс растянулся на четыре месяца, хотя хотели вложиться в два.

Стройматериалы покупали в строительных гипермаркетах, старались попадать на акции.



План помещения

С учетом того, что все работы были сделаны своими руками, итоговая сумма для нас все равно кажется не сильно бюджетной. Если бы не собирали чеки, никогда бы не подумали, что потратили почти 1 500 рублей. Изначально такие цифры не планировались. Однако результатом мы пока что довольны: на кухне стало светлее и куда уютнее.

Смета:

Вытяжка с коробами 252,5 рублей Краска 209,59 рублей Валики и кисточки 30,09 рублей Штора 48,44 рублей Отделка стен 117,06 рублей Ковер 25 рублей Водопровод, мойка и кран 158 рублей Посуда 48,17 рублей Электрика 225,09 рублей Крепеж 32,77 рублей Мебельные щиты 135,51 рублей Масло Belinka 28,21 рублей Декор 139,96 рублей Итого ≈ 1450,39 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— А ты веселая! Это я про кухню. Не нужно быть специалистом, чтобы просто сказать приятное, ни к чему не обязывающее слово. Что в этом плохого? Что, если кухня, это совсем не кухня в обычном представлении (с филенками, шторками, стульями и столами)? Дайте шанс.

Мне нравятся такие люди — счастливые и занятые работой романтики. У которых все впереди, и кухни, и все такое. Которые запросто могут сказать: «и зачем вы эти кухни придумали»? А мы в ответ только будем улыбаться им.

Вот и у меня сейчас улыбка: смотрю на эту кухню и улыбаюсь. А что? Мне нравится ее настроение. Нравится эта история, нравится такой подход. Я с интересом рассматриваю проект. Нет верхних шкафов, милые детали, много света и самая простая мебель — что еще нужно для счастья?

Позитив и находчивость всегда могут выручить в любых обстоятельствах. А креатив добавляет краски и настроение. Такие дела.

Партнер проекта:





Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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