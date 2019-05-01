На незаконной охоте на зайца попались школьники

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Молодых людей остановили правоохранители. В автомобиле на переднем пассажирском сидении находилось охотничье ружье марки ИЖ-18, а в 10 метрах от автомобиля в мелиоративном канале лежал убитый ими заяц русак, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на начальника Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадия Сысу.

Незаконно добытый заяц обойдётся нарушителям в две базовые величины (51 рубль).

В отношении несовершеннолетних и их 20-летнего товарища возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 282 УК РБ «Незаконная охота, совершенная с использованием механического наземного транспортного средства либо повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере».