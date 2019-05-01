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Нацбанк: из-за подорожавших ЖКУ и замедливших рост зарплат белорусы сократили траты в магазинах

02.05.2019 09:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси отмечается снижение роста реальной зарплаты в первом квартале этого года. При этом потребительская активность населения продолжила свое замедление. Среди причин — рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, ускоренный рост цен на отдельные потребительские товары, замедление темпов роста кредитования населения. Об этом говорится в отчете Нацбанк о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в первом квартале этого года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В первом квартале наблюдалась дальнейшее снижение темпов роста реальной
заработной платы в годовом выражении — 7,8 процента по сравнению с 10,1 процента в IV квартале прошлого года, отмечают в Нацбанке.

Замедление роста реальной заработной платы характерно для большинства видов экономической деятельности, в том числе и в бюджетных организациях.

«На фоне замедления темпов роста заработной платы наблюдается дальнейшее
ослабление внутреннего спроса: годовой прирост в I квартале 2019 года составил
2,5 процента, снизившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с IV кварталом 2018 года, — отмечает регулятор. — Потребительская активность населения
также продолжила свое замедление, причинами которого выступили рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, ускоренный рост цен на отдельные
потребительские товары, замедление темпов роста кредитования населения».

Снижение темпов роста характерно в большей степени для непродовольственного
товарооборота: в I квартале 2019 г. годовой прирост составил 8,3 процента, что ниже на 0,9 процентного пункта по сравнению с IV кварталом 2018 года, уточняют в Нацбанке. «Кроме того, в сегменте непродовольственных товаров сохраняется достаточно высокая доля импортных. В продовольственном сегменте годовые темпы роста розничного товарооборота в I квартале 2019 года существенно не изменились и составили 3,7 процента по сравнению с 3,8 процента кварталом ранее», — поясняет регулятор.

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В Беларуси отмечается снижение роста реальной зарплаты в первом квартале этого года. При этом потребительская активность населения продолжила свое замедление,...
 
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