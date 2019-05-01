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Нацбанк: из-за подорожавших ЖКУ и замедливших рост зарплат белорусы сократили траты в магазинах
Источник материала: Tut.by
В Беларуси отмечается снижение роста реальной зарплаты в первом квартале этого года. При этом потребительская активность населения продолжила свое замедление. Среди причин — рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, ускоренный рост цен на отдельные потребительские товары, замедление темпов роста кредитования населения. Об этом говорится
В первом квартале наблюдалась дальнейшее снижение темпов роста реальной
Замедление роста реальной заработной платы характерно для большинства видов экономической деятельности, в том числе и в бюджетных организациях.
«На фоне замедления темпов роста заработной платы наблюдается дальнейшее
Снижение темпов роста характерно в большей степени для непродовольственного
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В Беларуси отмечается снижение роста реальной зарплаты в первом квартале этого года. При этом потребительская активность населения продолжила свое замедление,...
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