Гродненка лишилась денег из-за «выигрыша» в рекламной игре

"Перспектива" . Просматривая Инстаграм, женщина увидела рекламу об открытии нового магазина одной известной торговой сети и проводимой в связи с этим акцией – розыгрышем подарков. Нажав на диалоговое окно внизу рекламы, она заполнила анкету участника, ответив на предлагаемые вопросы. Через некоторое время на ее мобильный телефон стали приходить сообщения о том, что она выиграла ценный подарок. Но для того чтобы забрать его, необходимо уплатить небольшой комиссионный сбор, пишет





Не раздумывая, женщина ввела в окно на сайте торговой сети реквизиты банковской карты – номер, срок действия, имя и фамилию, CVV-код (трехзначный код, размещенный на обороте) и отправила их вместе с присланными кодами. После этого с ее счета было списано 108 рублей 75 копеек. Как оказалось, СМС-сообщения поступали из Российской Федерации, на что женщина не обратила внимания. Естественно, подарка от торговой сети она так и не дождалась.





В последнее время в Гродненской области увеличивается число преступлений против информационной безопасности и хищений путем использования компьютерной техники. За 3 месяца текущего года число таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с 75 до 225, сообщил начальник отдела прокуратуры Гродненской области Виктор Вунцевич. Чаще всего дела возбуждаются по ст. 349 УК Республики Беларусь – несанкционированный доступ к компьютерной информации.





К таким преступлениям относится взлом страниц пользователей в социальных сетях, как правило, в сети «ВКонтакте». Преступник, пользуясь аккаунтом пользователя сети, с корыстной целью рассылает сообщения его знакомым и друзьям.









«Подруга» удружила





Собеседник приводит один из примеров. Взломав страницу жительницы Гродно , злоумышленник от ее имени, используя словесные обороты, события из жизни, отраженные в предыдущих ее переписках со знакомыми, разослал сообщения подругам с просьбой срочно положить деньги на ее электронный кошелек Яндекс.Деньги. Якобы сама она это не может сделать, поскольку потеряла банковскую карту. Поэтому просила подруг сообщить ей номера их банковских карт, в том числе код CVV для того, чтобы могла перевести на них деньги, а подруги затем перечислили бы эти деньги на ее электронный кошелек. Одна из знакомых поверила и выслала запрашиваемую информацию. Никаких денежных перечислений от «подруги» ей так и не поступило, а позже обнаружила, что с ее счета снято 96 рублей.





В данном случае злоумышленник совершил сразу два преступления – по ч.2 ст.349 УК Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) и ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации).





– Чтобы оградить себя от подобных неприятностей, необходимо соблюдать простое правило – не указывать и никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, логины, пароли и иную конфиденциальную информацию в сети интернет, – акцентирует внимание Виктор Вунцевич. – Для создания пароля лучше использовать строчные и прописные буквы вперемешку с цифрами либо позволить компьютеру самому создать пароль. Более безопасными являются длинные пароли.





Не рекомендуется использовать пароль, который является именем родственника, адресом, телефонным номером или чем-то очевидным. Пароль не должен отображаться на экране компьютера при вводе, присутствовать в распечатках и т.п. Поможет сохранить деньги и другой несложный способ. Ведь не составляет никаких трудностей позвонить по мобильному телефону и уточнить у знакомого, действительно ли это он направил письмо на твою страницу в социальных сетях и спрашивает номер банковской карты и с какой целью. Собеседник советует проявлять осторожность при совершении покупок на непроверенных интернет-площадках, осуществляя перевод денег на электронные кошельки незнакомых лиц для приобретения какого-либо товара.





Страховка от взлома





Кроме личной жизни граждан, киберпреступники всё чаще посягают на безопасность организаций, отмечает начальник штаба Гродненского РОВД Павел Лоечко и приводит в подтверждение несколько примеров. В этом году следствие возбудило уголовное дело по ч.1ст.351 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неизвестного, который, находясь в неустановленном месте, с помощью компьютерной техники осуществил блокировку компьютерной информации, хранящейся на сервере одного из ночных клубов г. Гродно.





Еще один яркий пример изворотливости киберпреступников: в марте таким же способом преступник осуществил блокировку компьютерной информации, хранящейся на серверах одного из гродненских предприятий. После этого в ходе переписки по электронной почте за разблокировку вымогал 6500 долларов США на электронный кошелек пиринговой платежной системы bitcoin.





Собеседник дает пару рекомендаций, как защитить предприятие от киберугроз. Систематически менять пароли доступа к электронной почте предприятия и используемым базам данных, разграничить права сетевого и физического доступа к служебной информации и документам, использовать специализированное программное обеспечение (не только антивирусное, но и предназначенное для отражения таргетированных атак), регулярно осуществлять резервное копирование данных (хранить важную информацию не только на конкретном компьютере, но и на других устройствах).