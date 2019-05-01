ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы

02.05.2019 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Число глав иностранных государств на Параде Победы резко сократилось после аннексии Россией Крыма.

В Москве не ожидают, что главы иностранных государств примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая 2019 года. Об этом сообщила в понедельник, 29 апреля, пресс-служба Кремля информационному агентству РИА "Новости", сообщает DW

"Нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства  о том, ожидается ли 9 мая приезд зарубежных лидеров в Россию. Ранее он заявлял, что Кремль никого из заграничных лидеров специально не приглашал на празднование Дня Победы.


После аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году число глав государств, присутствующих на Параде Победы в Москве заметно снизилось. Если на праздновании 70-летия Дня Победы 9 мая 2015 года на Красной Площади присутствовали 30 зарубежных лидеров, то в 2016 в Москву приехал только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.


В 2017 году Россию в День Победы посетил лишь президент Молдовы Игорь Додон. В 2018 году на торжествах 9 мая присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число глав иностранных государств на Параде Победы резко сократилось после аннексии Россией Крыма.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Грановский: требования Дулуба не совпали с привычным режимом работы игроков БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские аксессуары Butik.ru вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика