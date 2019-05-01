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Александр Грановский: требования Дулуба не совпали с привычным режимом работы игроков БАТЭ

02.05.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский специалист Александр Грановский поделился мыслями о причине увольнения из БАТЭ. Тренер в тандеме с Олегом Дулубом руководил борисовской командой в начале сезона-2018.

- Ваша версия того, что случилось со штабом Дулуба в БАТЭ? Причина неожиданного увольнения — поражение от брестского Динамо 2:3 в финале Кубка?

- Нет. Тем более что мы проиграли Бресту еще и Суперкубок. Но это никого не шокировало, потому что эти соревнования для клуба не являются приоритетными. Настроить футболистов на эти игры довольно сложно. Если проанализировать историю, можно обнаружить одну тенденцию: БАТЭ постоянно выигрывает чемпионат, а Динамо обычно забирает Кубок.

- Тогда в чем проблема, если в чемпионате Дулуб начал с восьми побед кряду?!

- На момент увольнения тренера команда шла на первом месте с очень солидным отрывом. Сначала было 11 очков, потом — семь. Но дело в том, что БАТЭ — клуб-семья. Мы были там чужими. При том, что мы шли первыми, команда реально бежала, и было четкое понимание того, что делать перед еврокубками. Но пойти дальше нам не дали. Редкий случай, когда убирают тренера, который взял 25 очков из 30 возможных, проиграв один-единственный матч.

- Зачем тогда было брать Дулуба на работу?

- Тайна века. Я спрашивал у знающих людей. Ответа нет. Убрали не по спортивным принципам.

- Он, вообще, понимал, к чему дело идет?

- Он первым понял. После проигрыша в Кубке мы возвращались из Минска после матча с Динамо, где выиграли 1:0. И он внезапно сказал: "Сегодня могла сложиться ситуация, при которой нас в клубе уже не было бы". 

Мы с Васей Хомутовским не могли поверить в реальность этих слов: "Как? С чего вдруг?" Но Анатольич все понимал и все предвидел.


- Отношения в коллективе при вас были нормальные?

- Неплохие. Но есть одна особенность. В БАТЭ создана система преемственности: новым главным тренером всегда становился помощник старого. 

Игроки привыкли к сложившемуся за годы режиму работы. С приходом Дулуба преемственность была нарушена. Пришел другой тренер со своим уставом. Его требования не совпали с привычным режимом работы.

- Как можно оценить уровень чемпионата Беларуси?

- Конкретно БАТЭ в Украине боролся бы за зону Лиги Европы.

- Что думаете делать дальше? Какие перспективы?

- Вижу себя исключительно в футболе. В данный момент помогаю Олег Дулубу в сборной Беларуси U-19. Люблю свою работу, делаю это искренне, уверен, ч все получится, — передает слова тренера zbirna.





 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Украинский специалист Александр Грановский поделился мыслями о причине увольнения из БАТЭ. Тренер в тандеме с Олегом Дулубом руководил борисовской командой в...
 
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