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Жителю Узбекистана на столетие подарили трактор МТЗ
Источник материала: Партизан
Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от трактора «МТЗ» 100-летнему юбиляру, ветерану войны Абдурахиму Мавлянову.
Фото с сайта посольства Беларуси в Узбекистане
Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в фермерском хозяйстве семьи Мавляновых, сообщается на
Житель города Алмалык Абдурахим Мавлянов — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Беларуси.
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Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от трактора «МТЗ» 100-летнему юбиляру, ветерану войны Абдурахиму Мавлянову.
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