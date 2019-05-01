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Жителю Узбекистана на столетие подарили трактор МТЗ

02.05.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от трактора «МТЗ» 100-летнему юбиляру, ветерану войны Абдурахиму Мавлянову.


Фото с сайта посольства Беларуси в Узбекистане

Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в фермерском хозяйстве семьи Мавляновых, сообщается на сайте посольства.

Житель города Алмалык Абдурахим Мавлянов — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Беларуси.


 
 
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Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от трактора «МТЗ» 100-летнему юбиляру, ветерану войны Абдурахиму Мавлянову.
 
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