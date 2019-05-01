Эксперты рассказали о магнитных бурях в мае

Медики предупреждают, что во время геомагнитных возмущений даже здоровые люди могут жаловаться на плохое самочувствие. В эти дни люди, в основном, жалуются на ухудшение настроения, недомогание, усталость и раздражительность, а также на головные боли. У метеозависимых людей наблюдаются более опасные симптомы. У многих начинается обострение хронических заболеваний, отмечаются скачки давления, появляются страх и беспокойство, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.





Врачи рекомендуют не переутомляться в дни солнечной активности и избегать стрессовых ситуаций. Кроме того, во время магнитных бурь нужно соблюдать водный режим, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и не нагружать себя тяжёлой физической работой. Также медики советуют запастись необходимыми лекарственными препаратами.



