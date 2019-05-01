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Эксперты рассказали о магнитных бурях в мае

02.05.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце весны этого года геомагнитная обстановка будет спокойной. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт «Сегодня», в первых числах мая и в самом конце весны будут незначительные магнитные колебания. По словам экспертов, серьёзных магнитных бурь в этом месяце не будет, незначительные магнитные колебания прогнозируются 2, 28 и 29 мая.

Медики предупреждают, что во время геомагнитных возмущений даже здоровые люди могут жаловаться на плохое самочувствие. В эти дни люди, в основном, жалуются на ухудшение настроения, недомогание, усталость и раздражительность, а также на головные боли. У метеозависимых людей наблюдаются более опасные симптомы. У многих начинается обострение хронических заболеваний, отмечаются скачки давления, появляются страх и беспокойство, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендуют не переутомляться в дни солнечной активности и избегать стрессовых ситуаций. Кроме того, во время магнитных бурь нужно соблюдать водный режим, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и не нагружать себя тяжёлой физической работой. Также медики советуют запастись необходимыми лекарственными препаратами.

 
 
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В конце весны этого года геомагнитная обстановка будет спокойной. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт «Сегодня», в первых числах мая и в самом конце весны будут...
 
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