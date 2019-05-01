Альбац: «И Кремль начал демонстрировать Лукашенко, что готов помочь его врагам прийти к власти»









Евгения Альбац напомнила об анализе, сделанном главным редактором Carnegie.ru Александром Бауновым.





— Он напомнил, что посол Бабич когда-то Путиным был прислан в Чечню управлять покоренной провинцией. Что вот с этим образом жесткого управленца и политика он поехал в Беларусь.





Очень интересно он говорит о том, что там Бабич встречался с белорусской оппозицией. Это понятно, что разыгрывалась такая история, что Кремль показывал Лукашенко, что если ты, парень, с нами тут не договоришься, то мы договоримся с твоими оппозиционерами». Нам-то все равно, кто, нам все равно, кому давать эти субсидии на нефть, которые Россия предоставляет Беларуси. Это форма взятки Лукашенко, покупка его лояльности, очень важное добавление в белорусский бюджет.





И Кремль начал демонстрировать Лукашенко, что он готов заменить… помочь кому-нибудь из врагов Лукашенко прийти к власти, что, конечно, батьку напрягло. Он хозяин этой территории. Он сидит значительно дольше, чем Путин.





...Так вот это очень интересная история. Я думаю, что с Лукашенко им обломится. И ровно из-за этого им приходится менять Бабича на то — что говорят — Дмитрия Мезенцева, старого кореша Путина, человека, также близко связанного с организацией, откуда у нас уже всё абсолютно…









По словам Альбац, это провал ― когда тебе надо срочно менять посла.





Анализируя причины провала российской дипломатии, главный редактор The New Times обратила внимание на то, что нет никакой экспертизы:





― Если международной политикой занимается Кремль и то, что раньше было КГБ — ну, какая это экспертиза? Точно такой же провал, как провал был в США. Потому что любые действия, не оценивая их со знаком плюс или минус, они все-таки требуют экспертизы, они требуют проработки шагов. Это то, что называется: нужен консалтинг политических рисков.





Но очевидно совершенно, что если насилие и «мы переломим всех через колено» — это стало основным слоганом российской внутренней и внешней политики — мы понимаем, внешняя политика есть продолжение внутренней, — то, конечно, это говорит о том, что у них нет ни экспертизы, ни понимания того, что так нельзя разговаривать даже с тем, кого ты считаешь своим вассалом, потому что ты даешь ему миллиардные дотации в цене на нефть.



