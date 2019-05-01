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Google Карты теперь поддерживают общественный транспорт в Минске

02.05.2019 09:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Google Карты теперь позволяют построить маршрут до точки назначения в Минске на общественном транспорте.


Ранее на территории Минска подобная функция не поддерживалась — приложение позволяло лишь проложить путь для поездки на автомобиле, или пешего путешествия. Теперь программа также показывает, как добраться до заданной точки на общественном транспорте, в том числе — на маршрутке.

Кроме того, на выбор пользователю предлагается несколько возможных путей следования с прогнозным временем прибытия в заданное место с каждым из них. В отдельной графе также показывается примерная стоимость такой поездки в белорусских рублях.

Напомним: функция прокладывания маршрута в Минске с использованием общественного транспорта уже достаточно давно работает и в конкурирующих «Яндекс.Картах».

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее на территории Минска подобная функция не работала.
 
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