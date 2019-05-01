С начала года с фасадов домов в Минске демонтировали 285 антенн

Источник материала: Tut.by

С начала года в столице демонтировали 285 индивидуальных антенн, установленных на фасадах домов, сообщает агентство «Минск-Новости».

— Всего по жилищному фонду Минска с начала года выдано 1693 предписания на приведение индивидуальных антенн в надлежащее состояние, — уточнил замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства Тимофей Кремез.

По данным МГЖХ, после обследования 96 домов, которые относятся к историко-культурным ценностям, составлено 79 протоколов об административных правонарушениях по самовольно установленным антеннам, собственникам выданы предписания об устранении нарушений. К этому времени 70 антенн демонтировано, в отношении владельцев такого оборудования, не пожелавших выполнять предписания, подано два иска в суд.

Напомним, самовольная установка индивидуальных антенн и иных конструкций запрещена. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин для физлица, от 30 до 50 базовых — для юрлица.

В Минске согласование на установку спутниковых антенн и кондиционеров необходимо проходить в отделе архитектуры и строительства администрации района, на территории которого расположен жилой дом.

— Специалисты предприятий ЖКХ районов Минска регулярно проводят мониторинг по выявлению на крышах и фасадах жилых домов, в том числе включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, самовольно установленных индивидуальных антенн и иных конструкций. Также выявляют антенны, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, после чего собственникам выдают предписание на приведение их в порядок, — рассказал Тимофей Кремез.