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В Витебске скутерист влетел в троллейбус
Источник материала: Tut.by
Водитель скутера получил травмы при столкновении с троллейбусом в Витебске. Об этом
Авария произошла в ночь на 2 мая на пересечении улиц Правды и Терешковой в областном центре. По информации инспекторов, 29-летний водитель скутера Hors совершил наезд на остановившийся троллейбус, которым управлял 38-летний водитель.
В результате ДТП скутерист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в хирургическое отделение больницы.
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В результате ДТП скутерист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в хирургическое отделение больницы.
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