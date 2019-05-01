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В Витебске скутерист влетел в троллейбус

02.05.2019 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель скутера получил травмы при столкновении с троллейбусом в Витебске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Авария произошла в ночь на 2 мая на пересечении улиц Правды и Терешковой в областном центре. По информации инспекторов, 29-летний водитель скутера Hors совершил наезд на остановившийся троллейбус, которым управлял 38-летний водитель.


В результате ДТП скутерист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в хирургическое отделение больницы.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП скутерист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в хирургическое отделение больницы.
 
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