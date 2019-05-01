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Бабич с воза: куда теперь идти сатрапу

02.05.2019 10:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывает так: человек чувствует, что рожден для некоего поприща, и все время стремится его пройти, но у него ничего не выходит. То ли судьба противится, то ли ошибается человек, полагая, будто разгадал тайну предназначения. Вот, например, у Михаила Бабича все никак не задается карьера генерал-губернатора, наместника, сатрапа.

Бабич с воза: куда теперь идти сатрапу
Фото МИД
Бывший боец ВДВ и КГБ, он сперва попробовал приложить свои умения в Чечне, еще при Ахмате Кадырове, на должности премьер-министра, надзирающего за аборигенами, но проработал там недолго. В ноябре 2002 года туда приехал, в январе начал конфликтовать с Ахматом-хаджи, желая контролировать местные финансовые потоки, и уже в феврале вылетел из грозненского кресла. Вторая попытка была как будто более успешной, поскольку на посту путинского постпреда в Приволжском федеральном округе Бабич прослужил четыре с половиной года. Однако никаких лавров не снискал, разве что, если верить недоброжелателям, значительно обогатился, но разве в том заключалось его призвание?

Потом была Украина.

То есть ни в какую Украину он не поехал, поскольку в июле 2016-го, когда Москва запросила у соседей агреман для Бабича, худшей кандидатуры, чем бывший смотрящий по Чечне, вообразить было трудно, и в Киеве его видеть не пожелали. Но скандал получился оглушительно громкий. Кремль лишний раз выразил свое отношение к Украине, что после Крыма и Донбасса сделать было нелегко, но вот удалось. Небратья тоже с большим человеческим удовольствием известили Москву, что не только Бабич, но и вообще посол РФ в Киеве не нужен. С тех пор его там и нету, а Украина своего отозвала еще за год с лишним до этого происшествия.


Наконец, в августе прошлого года, как могло показаться, взошла генерал-губернаторская звезда Михаила Викторовича. После долгих проволочек он был назначен послом России в Беларуси. А заодно и спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с режимом Лукашенко. Причем назначения эти сопровождались такими спорами между Москвой и Минском, публичными и непубличными, на уровне дипломатическом и с участием первых лиц, что сразу становилось ясно: грядет истинный наместник и провозвестник объединения двух братских стран. Доходило до того, что в заголовок уважаемого издания выносился этот наболевший вопрос: "Станет ли Михаил Бабич генерал-губернатором Минска?" Ответ сводился к тому, что, может, и не станет, но давить на батьку будет со страшной силой. Нерастраченной на Украине и в Чечне.

Отдадим должное послу: ожиданий он не обманул. К работе по "сближению позиций" России и Беларуси приступил очень скоро, разъезжая по союзному государству, как по Приволжскому округу, встречаясь и с бизнесменами, и с оппозиционерами, щедро раздавая интервью. Десантник по натуре, чекист по профессии, прокуратор по природной склонности, Бабич постоянно и охотно вмешивался во внутренние дела суверенной Беларуси, и это до поры сходило ему с рук. Вероятно, смертельно боящемуся свою власть Лукашенко хотелось быть постоянно в курсе того, что на уме у Путина, и в этом смысле некарьерный дипломат был полезен. Он ведь совсем не стеснялся, поучая граждан страны пребывания, как им надо действовать, чтобы еще тесней сплачиваться с Россией, на каких условиях Кремль готов и дальше поддерживать белорусскую экономику и чего соседям следует избегать, чтобы не огорчать Москву. Он бестактно подсчитывал, во что нам обходится братская дружба, заметно огорчая слушателей. Ну и, конечно, славил наш Крым и все, что с ним связано, как бы намекая на что-то. Белорусы поеживались.


Впрочем, иногда они не выдерживали, и тогда дискуссии между дипломатами двух братских стран обогащались неслыханной прежде фразеологией. Помнится, Анатолий Глаз, мидовский чиновник в Минске, жаловался, как надоело ему читать заявления Бабича и разбирать вслед за ним все эти "подтасованные наборы цифр", с убийственной иронией прибавляя, что тот волен сам "определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера". Вспыльчивый президент Беларуси тоже не раз изменял своему правилу - не опускаясь до полемики с послом, внимательно выслушивать его речи - и грубил генерал-губернатору. Тот откликался презрительно, мол, батьку ввели в заблуждение, что не способствовало замирению сторон.

Трудно сказать, что послужило последней каплей в диспуте Лукашенко с московским наместником и заставило Александра Григорьевича со всей твердостью попросить Владимира Владимировича: убери посла. Есть предположение, что на это решение повлиял недавний арест в Минске заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси и бывшего начальника службы безопасности Лукашенко Андрея Втюрина. Официально задержанный обвинен в коррупции, а если верить слухам, то его уличают в сотрудничестве с ФСБ и контактах с тем же Бабичем. И хотя трудно с ходу поверить, будто Михаил Викторович настолько ощутил себя хозяином в чужой стране, что начал готовить переворот, вербуя местных силовиков, но и совсем уж отмести это предположение мы не можем. Да, Лукашенко славится своей жуткой подозрительностью, но здесь тот случай, когда его можно понять. В конце концов власть в этой стране держится на нем одном, он сам так устроил, оттого, наверное, велик соблазн, обуревающий старших братьев, одним путчем покончить с белорусской государственностью. На фоне очередных разборок с российской нефтью, которую белорусы полностью останавливают у своих границ, такой соблазн становится почти неодолимым.

Правда это или нет, но со вчерашнего дня Бабич больше не посол. Это не значит, что при абсолютно бесстрастном (в сравнении с отозванным наместником) Мезенцеве отношения Москвы и Минска хоть немного улучшатся. Но это значит, что генерал-губернаторская звезда Бабича снова закатилась и нам остается лишь гадать, где взойдет теперь. В Африке? В Казахстане? В Венесуэле? Да и взойдет ли? Сказано же, что человеку свойственно ошибаться в предназначении своем, и ежели Михаилу Викторовичу не написано на роду быть удачливым сатрапом, то против судьбы не попрешь. Может, ему действительно в счетоводы податься, а то и в бухгалтеры?

От редакции: Телеграм-каналы уже прочат Бабичу пост куратора ЛНР и ДНР вместо Владислава Суркова. 

 
Теги: Минск
 
 
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Бывает так: человек чувствует, что рожден для некоего поприща, и все время стремится его пройти, но у него ничего не выходит. То ли судьба противится, то ли ошибается...
 
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