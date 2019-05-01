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Парень на скутере врезался в троллейбус в Витебске

02.05.2019 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он же и пострадал в ДТП.

Авария произошла около 1 часа ночи 2 мая на перекрестке улиц Правды -Терешковой в Витебске. 29-летний житель Витебска управляя скутером "Hors" совершил наезд на остановившийся троллейбус АКСМ, под управлением водителя 1981 года рождения, который, двигаясь по ул.Правды со стороны ул.Смоленская, остановился у перекрестка. 



В результате ДТП водитель скутера получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в отделение хирургии Витебской областной клинической больницы. 

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Витебска.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 29-летний мужчина на скутере врезался в троллейбус
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