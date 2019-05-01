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Русские идут: россияне оккупируют Минск на большие майские выходные
Источник материала: Партизан
Минск входит в тройку самых популярных городов стран СНГ для поездок на майские праздники у жителей России.
Такие данные приводит туристический сайт turstat.com.
Исследователи уточняют, что Беларусь наравне с Азербайджаном и Казахстаном регулярно входит в число самых популярных у россиян стран для майских путешествий. В среднем жители России проводят в поездке от 3 до 5 дней и тратят от 60 до 120 долларов в день на питание и проживание.
В десятку популярных у россиян городов для поездок на предстоящие праздничные дни вошли также Баку в Азербайджане, казахстанские Нур-Султан (Астана) и Алматы, Ереван в Армении, узбекский Ташкент, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.
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Минск входит в тройку самых популярных городов стран СНГ для поездок на майские праздники у жителей России.
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