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Русские идут: россияне оккупируют Минск на большие майские выходные

02.05.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск входит в тройку самых популярных городов стран СНГ для поездок на майские праздники у жителей России.



Такие данные приводит туристический сайт turstat.com.

Исследователи уточняют, что Беларусь наравне с Азербайджаном и Казахстаном регулярно входит в число самых популярных у россиян стран для майских путешествий. В среднем жители России проводят в поездке от 3 до 5 дней и тратят от 60 до 120 долларов в день на питание и проживание.

В десятку популярных у россиян городов для поездок на предстоящие праздничные дни вошли также Баку в Азербайджане, казахстанские Нур-Султан (Астана) и Алматы, Ереван в Армении, узбекский Ташкент, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск входит в тройку самых популярных городов стран СНГ для поездок на майские праздники у жителей России.
 
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