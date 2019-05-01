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Moody's прогнозирует ослабление белорусского рубля и ускорение инфляции

02.05.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует увеличение курса доллара по отношению к белорусскому рублю в 2019 году на 12% — до 2,4 рублей за доллар.

Moody's прогнозирует ослабление белорусского рубля и ускорение инфляции
Такая оценка содержится в новом кредитном заключении по суверенному кредитному рейтингу РБ. Сам рейтинг оставлен без изменения: на уровне В3. Не изменился и прогноз: стабильный, пишет select.by

Однако оценку перспектив белорусской экономики эксперты агентства существенно ухудшили в связи с финансовыми потерями, которая наша страна понесет от налогового маневра, реализуемого в России

В Moody’s считают, что компенсацию потерь от РФ Беларуси не удастся получить. Эксперты агентства сослались на оценку потерь, которую озвучило руководство Беларуси: 10 млрд. долларов за 2019–2024 годы.

Кроме ускорения темпов снижения курса белорусского рубля против доллара, в агентстве прогнозируют и рост темпов инфляции: до 7%.

Более того, в Moody’s полагают, что ослабление рубля и ускорение инфляции приведут к снижению уровня благосостояния домохозяйств, спроса на кредиты в белорусской экономике, и уменьшат способность кредитополучателей обслуживать свои заимствования. 

И все это вызовет замедление темпов роста ВВП до 1,8% в 2019 году с 3% в 2018 году. В 2020 году в агентстве ожидают рост ВВП в нашей стране всего на 1,6%.

Как подчеркнули эксперты Moody’s, в течение ближайших 2–3 лет экономическая модель страны будет испытана на прочность. В агентстве при этом обратили внимание на низкий потенциал роста экономики страны и очень слабую внешнюю ликвидность.


В то же время, каких-либо чрезвычайных событий в белорусской экономике в агентстве не ожидают. В частности, Moody’s подтвердило стабильный прогноз в отношении банковской системе страны. 

Эксперты агентства подчеркнули, что ухудшение состояния белорусской экономики в ближайшие пару лет приведет к развороту положительных тенденций в динамике показателей банков страны, но радикальных изменений не произойдет.

Оценка перспектив белорусской экономики от Moody’s выглядит намного хуже оценки других крупнейших международных рейтинговых агентств. Возможно, в связи с этим белорусское правительство не заказывает и не оплачивает рейтинги от этого агентства.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует увеличение курса доллара по отношению к белорусскому рублю в 2019 году на 12% — до 2,4 рублей за доллар.
 
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