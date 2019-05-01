Еще один суд за отказ платить за услуги милиции

Напомним, 29 апреля организаторов и заявителей митинга и концерта ко Дню Воли Юрия Губаревича, Николая Козлова и Ольгу Ковалькову наказали штрафами в размере 30 базовых величин каждого.





"Белорусская милиция уже окончательно оформляется в коммерческую структуру со своими прайс-листами и коэффициентами, забывая то, что существует за счет налогоплательщиков. Административное дело за отказ платить услуги милиции - нонсенс.





Оказывается, что в рамках гражданского договора (гражданско-правовых отношений) милиции невозможно выставить претензию за некачественно оказанные ей услуги и невыполнение соглашения, ничто невозможно оспорить (а этот процесс как раз происходит до сих пор)", - комментирует ситуацию Игорь Борисов в фейсбуке.







