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Еще один суд за отказ платить за услуги милиции

02.05.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председателя Белорусского социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова 2 мая ждет суд за отказ оплаты оказанных услуг милиции по охране общественного порядка во время митинга и концерта в Киевском сквере 24 марта. Административное дело будет рассматриваться в суде Центрального района Минска в 16-30.

Напомним, 29 апреля организаторов и заявителей митинга и концерта ко Дню Воли Юрия Губаревича, Николая Козлова и Ольгу Ковалькову наказали штрафами в размере 30 базовых величин каждого.

"Белорусская милиция уже окончательно оформляется в коммерческую структуру со своими прайс-листами и коэффициентами, забывая то, что существует за счет налогоплательщиков. Административное дело за отказ платить услуги милиции - нонсенс. 

Оказывается, что в рамках гражданского договора (гражданско-правовых отношений) милиции невозможно выставить претензию за некачественно оказанные ей услуги и невыполнение соглашения, ничто невозможно оспорить (а этот процесс как раз происходит до сих пор)", - комментирует ситуацию Игорь Борисов в фейсбуке.



 
Теги: Минск
 
 
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Председателя Белорусского социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова 2 мая ждет суд за отказ оплаты оказанных услуг милиции по охране общественного...
 
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