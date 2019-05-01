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СМИ: Польские крайние правые уличены в связях с Россией

02.05.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брат лидера польских крайне правых политиков входит в команду управленцев компании российского олигарха.

Брат Кшиштофа Босака, зампредседателя Национального движения (Ruch Narodowy), одного из лидеров избирательного блока Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy на выборах в Европарламент — представителей крайне правых политических движений Польши, входит в команду управленцев компании, которая является частью империи российского олигарха.

Марек Босак, брат Кшиштофа Босака, — директор по связям с общественностью в компании Vivus, которая занимается в Польше выдачей быстрых кредитов — так называемых сhwilówek.

Основным акционером компании 4Finance Holding, к которой принадлежит Vivus, является Олег Бойко — российский бизнесмен, состоящий в сотне самых богатых россиян согласно списку Forbes. Его инвестиционная компания Finstar Financial Group специализируется на сети кредитных компаний, работающих под эгидой 4finance в 17 странах, включая Польшу, где существует под брендами Vivus и Zaplo.

Как сообщает Польское радио, представители крайне правых польских политических сил уже не раз были замечены в связях с Россией. Влодзимеж Осадчий, баллотирующийся в Европейский парламент по списку избирательного блока Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, вместе с депортированной в прошлом году из Польши Людмилой Козловской работал в фонде «Диалог для развития» в Люблине. Осадчий также был научным руководителем Козловской. Кроме того, он служил в советской армии. Осадчий подтвердил этот факт.

 
 
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Брат лидера польских крайне правых политиков входит в команду управленцев компании российского олигарха.
 
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