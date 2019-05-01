СМИ: Польские крайние правые уличены в связях с Россией

Брат Кшиштофа Босака, зампредседателя Национального движения (Ruch Narodowy), одного из лидеров избирательного блока Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy на выборах в Европарламент — представителей крайне правых политических движений Польши, входит в команду управленцев компании, которая является частью империи российского олигарха.





Марек Босак, брат Кшиштофа Босака, — директор по связям с общественностью в компании Vivus, которая занимается в Польше выдачей быстрых кредитов — так называемых сhwilówek.





Основным акционером компании 4Finance Holding, к которой принадлежит Vivus, является Олег Бойко — российский бизнесмен, состоящий в сотне самых богатых россиян согласно списку Forbes. Его инвестиционная компания Finstar Financial Group специализируется на сети кредитных компаний, работающих под эгидой 4finance в 17 странах, включая Польшу, где существует под брендами Vivus и Zaplo.



