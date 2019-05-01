ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Кутузов: когда мы жили с Роналду в одной комнате, он задавал мне тысячу вопросов о "Милане"

02.05.2019 10:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший форвард "Милана" и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о общении с Криштиану Роналду, с которым он пересекался в лиссабонском "Спортинге".

"Когда жили в одной комнате, мы говорили по-португальски. Криштиану знал, что я приехал из "Милана", и он задавал мне тысячу вопросов. В то время выступать за "россонери" было престижно. Он спрашивал меня о Мальдини, Костакурте, Индзаги и Шевченко. И о тренировочном лагере в Миланелло, который в то время был на ведущих ролях в мире. Он хотел знать, как тренируются чемпионские команды и как они добиваются прогресса в физическом плане", — цитирует Кутузова La Gazzetta dello Sport.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард "Милана" и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о общении с Криштиану Роналду, с которым он пересекался в лиссабонском "Спортинге".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйской центральной больнице появился новый томограф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика