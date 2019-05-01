"Когда жили в одной комнате, мы говорили по-португальски. Криштиану знал, что я приехал из "Милана", и он задавал мне тысячу вопросов. В то время выступать за "россонери" было престижно. Он спрашивал меня о Мальдини, Костакурте, Индзаги и Шевченко. И о тренировочном лагере в Миланелло, который в то время был на ведущих ролях в мире. Он хотел знать, как тренируются чемпионские команды и как они добиваются прогресса в физическом плане", — цитирует Кутузова La Gazzetta dello Sport.



