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Политолог про нового посла РФ: Он займется подготовкой к президентским выборам

02.05.2019 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская сторона не против назначения нового посла Российской Федерации, но не может сказать ничего плохого про предыдущего посла – Михаила Бабича, сообщила информационному агентству ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В свою очередь МИД Беларуси вообще оставил замену российского дипломатического представителя без комментария.


30 апреля вечером на официальной интернет-странице президента России появились два указа. Первым Владимир Путин снял Бабича с должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Беларуси, а следующим сразу назначил на должность посла Дмитрия Мезенцева

Подробнее рокировку дипломатических представителей комментирует Белсат политолог Ольга Харламова.




 
 
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Белорусская сторона не против назначения нового посла Российской Федерации, но не может сказать ничего плохого про предыдущего посла – Михаила Бабича, сообщила...
 
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