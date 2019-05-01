|
Власти Новополоцка тоже выступают против стройки парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала
Источник материала: Партизан
Власти Новополоцка выступают против реализации проекта по строительству парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала. Ранее петицию с таким призывом подписали более 1800 человек.
Комплекс замедленного коксования. Вид сверху. Фото: belchemoil.by
Новополоцкий горисполком будет ходатайствовать перед Минэнергетики о недоработках ТЭО и ОВОС по проекту и нецелесообразности реализации этого проекта в целом.
«30 апреля в горисполкоме прошло совещание под председательством главы Новополоцка с участием заинтересованных сторон и экспертов, где отмечено, что представленный отчёт ОВОС некорректен и не учитывает многих аспектов. В этой же связи принято решение о приостановке общественного обсуждения по данному отчёту», — сообщает газета
Напомним, что почти 1800 подписей за два с небольшим дня собрала
В петиции говорится, что «при проектировании города не было предусмотрено строительство такого оборудования как котел для сжигания нефтяного кокса, так как данная установка повлечет за собой дополнительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ, от которых будут страдать жители города». Также авторы документа считают, что «при выборе места золоотвала не были проведены необходимые мероприятия по изучению местности дабы максимально исключить негативное воздействие на окружающую среду».
19 апреля в Новополоцке началось общественное обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала в 15 километрах от города. Эти объекты необходимы при работе установки замедленного коксования, которую возводят на «Нафтане». Теперь обсуждение приостановили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Новополоцка выступают против реализации проекта по строительству парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала. Ранее петицию с таким призывом подписали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)