Власти Новополоцка тоже выступают против стройки парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала





Комплекс замедленного коксования. Вид сверху. Фото: belchemoil.by





Новополоцкий горисполком будет ходатайствовать перед Минэнергетики о недоработках ТЭО и ОВОС по проекту и нецелесообразности реализации этого проекта в целом.





«Новополоцк сегодня» . «30 апреля в горисполкоме прошло совещание под председательством главы Новополоцка с участием заинтересованных сторон и экспертов, где отмечено, что представленный отчёт ОВОС некорректен и не учитывает многих аспектов. В этой же связи принято решение о приостановке общественного обсуждения по данному отчёту», — сообщает газета





петиция против строительства в Новополоцке парового котла для сжигания нефтяного кокса и золоотвала с токсичными элементами. Авторы петиции планировали передать подписи в Администрацию президента и горисполком. Напомним, что почти 1800 подписей за два с небольшим дня собралапротив строительства в Новополоцке парового котла для сжигания нефтяного кокса и золоотвала с токсичными элементами. Авторы петиции планировали передать подписи в Администрацию президента и горисполком.





В петиции говорится, что «при проектировании города не было предусмотрено строительство такого оборудования как котел для сжигания нефтяного кокса, так как данная установка повлечет за собой дополнительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ, от которых будут страдать жители города». Также авторы документа считают, что «при выборе места золоотвала не были проведены необходимые мероприятия по изучению местности дабы максимально исключить негативное воздействие на окружающую среду».









19 апреля в Новополоцке началось общественное обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала в 15 километрах от города. Эти объекты необходимы при работе установки замедленного коксования, которую возводят на «Нафтане». Теперь обсуждение приостановили.