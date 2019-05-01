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Сотрудники ФБР работают в Минске

02.05.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной командировки федеральных агентов Соединенных Штатов послужили белорусские хакеры. Разумеется, все легально: визит согласован с нашими властями, а принимающей стороной выступают правоохранительные органы Беларуси.

Главной темой встречи представителей ФБР США и Следственного комитета РБ было двухстороннее сотрудничество при расследовании нескольких уголовных дел, которые находятся в производстве управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления СК РБ. Одно из дел связано с незаконным использованием вредоносного ПО, а также хищения денежных средств на сумму более 1,3 млн. USD. Правоохранители двух государств обсуждали способы получения новых доказательств.

Агенты ФБР вместе с сотрудниками СК РБ планируют провести следственные мероприятия и процессуальные действия, которые помогут установить всех участников международной хакерской группировки. Некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности за преступления на территории РБ и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Напоминаем, что совсем недавно следователи Управления «К» МВД РБ сообщили о резонансном деле, когда хакер с Могилевщины заработал 60 тыс. USD продавая чужие пароли. За два года он «угнал» доступы к миллиону эккаунтов от онлайн-банкингов, интернет-магазинов, соцсетей и сервисов бронирования отелей.

 
 
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Причиной командировки федеральных агентов Соединенных Штатов послужили белорусские хакеры. Разумеется, все легально: визит согласован с нашими властями, а...
 
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