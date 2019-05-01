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Сотрудники ФБР работают в Минске
Источник материала: Партизан
Причиной командировки федеральных агентов Соединенных Штатов послужили белорусские хакеры. Разумеется, все легально: визит согласован с нашими властями, а принимающей стороной выступают правоохранительные органы Беларуси.
Главной темой встречи представителей ФБР США и Следственного комитета РБ было двухстороннее сотрудничество при расследовании нескольких уголовных дел, которые находятся в производстве управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления СК РБ. Одно из дел связано с незаконным использованием вредоносного ПО, а также хищения денежных средств на сумму более 1,3 млн. USD. Правоохранители двух государств обсуждали способы получения новых доказательств.
Агенты ФБР вместе с сотрудниками СК РБ планируют провести следственные мероприятия и процессуальные действия, которые помогут установить всех участников международной хакерской группировки. Некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности за преступления на территории РБ и отбывают наказание в местах лишения свободы.
Напоминаем, что совсем недавно следователи Управления «К» МВД РБ сообщили о резонансном деле, когда хакер с Могилевщины заработал 60 тыс. USD продавая чужие пароли. За два года он «угнал» доступы к миллиону эккаунтов от онлайн-банкингов, интернет-магазинов, соцсетей и сервисов бронирования отелей.
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Причиной командировки федеральных агентов Соединенных Штатов послужили белорусские хакеры. Разумеется, все легально: визит согласован с нашими властями, а...
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