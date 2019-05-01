Институт Минэкономики: Дефицит кадров и рост зарплат под вопросом

FINANCE.TUT.BY К такому выводу пришли специалисты Института Минэкономики НАН, которые проанализировали результаты социально-экономического развития страны в 2018 году, пишет









Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





«Численность занятых имеет отрицательный тренд»

Специалисты Института Минэкономики отмечают, что с марта по декабрь 2018 года в Беларуси отмечалось устойчивое снижение численности безработных. В декабре 2018 года численность безработных достигла минимума за последние 4 года.





«Однако при этом не увеличивается численность занятых, за исключением сезонного колебания их численности. В 2016−2018 годах численность занятых имеет отрицательный тренд. Это может стать угрозой обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами в долгосрочной перспективе», — прогнозируют эксперты.





Про низкое пособие и угрозу социальной защищенности безработных

Одна из проблем на рынке труда — низкое пособие по безработице.





Риски роста безработицы возможны в среднесрочном периоде в связи со сменой фазы делового цикла, что при низком уровне пособий по безработице создает угрозу для социальной защищенности безработных, считают в Институте Минэкономики.





В Минтруда признают, что нынешнее пособие — «достаточно маленькая величина», и власти уже не первый год обещают придумать, как его повысить, но пока безрезультатно.





«С таким мизерным пособием выглядим посмешищем». Почему и как надо поднять выплаты безработным





Эксперты предлагают повысить социальную защищенность безработных за счет дифференцированного увеличения пособий по безработице в зависимости от усилий безработного по поиску новой работы, переобучению, повышению квалификации, а также в зависимости от срока безработицы.





«Дополнительно данная мера будет способствовать повышению гибкости рынка труда, обеспечит формирование наилучшего соответствия работников и рабочих мест, обеспечит лучшую адаптацию населения к структурным реформам. Следует продолжать осуществлять преимущественно активную политику по уменьшению безработицы (создание новых рабочих мест, стимулирование предпринимательства, обучение и переобучение, оказание консультативных услуг по поиску нового места работы, переселение на новое место жительства, где существует дефицит трудовых ресурсов и др.)», — убеждены в Институте Минэкономики.





Про зарплатный дисбаланс

По мнению экспертов, существенное превышение темпов роста зарплаты над ростом производительности труда угрожает нарастанию макроэкономических дисбалансов.





Для устранения существующего дисбаланса между темпами роста зарплаты и производительности труда рекомендуется проводить политику фискальной и монетарной рестрикции, чтобы смягчить предстоящую смену фазы делового цикла и

сгладить циклические колебания. Такую политику следует начать заранее с учетом существования временных лагов.





Среди других дисбалансов — дисбалансы в развитии регионов: неравномерное распределение размера зарплаты в зависимости от региона, разная степень дифференциации доходов в разных регионах.





«Скорректировать региональную политику с целью оптимизации дифференциации доходов между регионами и внутри отдельно взятого региона. Развивать межрегиональное и приграничное сотрудничество, стимулировать миграцию, направленную на повышение потенциала регионов и их обеспеченность качественными трудовыми ресурсами и рабочими местами», — считают эксперты.





Если ничего не предпринять в этом вопросе, то у властей могут возникнуть сложности с достижением целевых показателей по оплате труда и поддержания зарплаты на приемлемом уровне, убеждены в Институте экономики.





Еще один проблемный вопрос, по мнению экспертов, — увеличение демографической нагрузки за счет старения населения, вероятность еще большего обострения проблемы в будущем в связи с низкой рождаемостью.