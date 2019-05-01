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Гуайдо объявил всеобщую забастовку в Венесуэле

02.05.2019 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка.



Гуайдо заявил, что в забастовке примут участие все слои населения. Он также призвал военных поддержать протесты против режима президента Николаса Мадуро.

"Просим всех присоединиться к нашей забастовке. Давайте убеждать военных поддержать операцию Свобода. Нас не остановить. Мы идем к победе", - заявил Гуайдо.

Ранее Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение президента Николаса Мадуро.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

 
 
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка.
 
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