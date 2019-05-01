Гуайдо объявил всеобщую забастовку в Венесуэле









Гуайдо заявил, что в забастовке примут участие все слои населения. Он также призвал военных поддержать протесты против режима президента Николаса Мадуро.





"Просим всех присоединиться к нашей забастовке. Давайте убеждать военных поддержать операцию Свобода. Нас не остановить. Мы идем к победе", - заявил Гуайдо.