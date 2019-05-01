США почтили память белорусских евреев

В Госдепе США проходят мероприятия, посвященные Йом ха-Шоа, Дню катастрофы и героизма европейского еврейства. Каждый год программа Дня памяти составлена таким образом, чтобы уделить особое внимание какому-то одному эпизоду истории холокоста. Как рассказал на видеобрифинге спецпредставитель Госдепа Томас Яздгерди, на этот раз центральной темой была выбрана судьба жителей СССР — евреев из Минского гетто, которое было одним из крупнейших в Европе.





День катастрофы и героизма европейского еврейства, Йом ха-Шоа, был установлен израильским Кнессетом как национальный День траура в Израиле и за его пределами в 1951 году. По иудейскому календарю он отмечается 27 нисана (приблизительно соответствует марту-апрелю), в годовщину восстания в Варшавском гетто. Это день памяти шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Второй Мировой войны. Госдепартамент США в этот день проводит мероприятия, посвященные не только памяти тех, кто погиб в результате геноцида еврейского народа, но и тех, кому удалось выжить, а также героев, спасавших жизни евреев в годы холокоста.





Минское гетто, существовавшее с 20 июля 1941 по 21 октября 1943 года, было одним из крупнейших в Европе. Через него прошло более 100 тыс. евреев, а выжить удалось лишь 2–3 тыс. Накануне Дня траура в посольстве США в Москве прошел видеобрифинг со спецпредставителем Госдепа США по проблемам холокоста Томасом Яздгерди, который поделился деталями мероприятия этого года.









- Нам окажет честь своим присутствием человек, выживший в Минском гетто,— рассказал господин Яздгерди.— Его зовут Савелий Каплинский. Мистер Каплинский будет в среду в Госдепартаменте и поделится своими воспоминаниями об ужасных условиях жизни в гетто, о своем побеге в лес, где он присоединился к партизанам, чтобы сражаться против фашистской армии».





В Минское гетто господин Каплинский попал в 12-летнем возрасте. В гетто погибли его родные. Во время первого массового расстрела узников гетто 7 ноября 1941 года был убит его отец, а 2 марта 1942 года (в тот день праздновался Пурим) — его мать, сестра и другие родственники. Савелию и его младшему брату удалось спрятаться, а затем подросток стал членом подпольной группы. Работая в немецких казармах, он похищал патроны и даже гранаты, пряча их в баках для еды. Летом 1943 года, когда в гетто оставалось менее 9 тыс. евреев, группа подпольщиков, в числе которых был Савелий, бежала из гетто, перерезав колючую проволоку. В 13 лет Савелий Каплинский стал бойцом партизанского отряда №106. После освобождения столицы Белоруссии в городе состоялся партизанский парад. Проходя по разрушенным у м родного города, молодой Савелий Каплинский принял решение стать инженером-строителем, заниматься восстановлением Минска.





В настоящее время Савелий Каплинский проживает с семьей в США, но каждый год приезжает в Минск , чтобы принять участие в траурном митинге у мемориала «Яма», установленного в память о 5 тыс. узников гетто, расстрелянных в Пурим 1942 года. Он был одним из инициаторов установки памятного камня жертвам Минского гетто в парке холокоста в Бруклине.





В ходе брифинга Томас Яздгерди отдельно отметил важность просвещения по вопросам холокоста. «Мы должны призывать правительства к тому, чтобы они вкладывали силы и средства в просвещение по вопросам холокоста,— сказал господин Яздгерди.— Как это (геноцид.— “Ъ”) возникло? Что стало причиной ненависти, позволившей холокосту произойти? Это невероятно важные вопросы, и наша целевая аудитория — молодежь. Соединенные Штаты используют свое членство в Международном альянсе в память о холокосте (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), чтобы вместе со многими другими странами пропагандировать лучшие способы такого просвещения».







