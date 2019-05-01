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БелАЗ испытал беспилотный самосвал в сети 5G

02.05.2019 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственные телеканалы показали сюжет об испытаниях беспилотного самосвала, на котором применяются технологии интернета вещей и сотовой связи пятого поколения.



Проект реализуется на БелАЗе уже не первый год. В 2019-м завод начинает испытания в России на одном из добывающих предприятие Сибирской угольно-энергетической компании.
 
Сообщается, что на самосвале БелАЗа установлено пятое поколения автопилота. Машина может двигаться полностью автономно, но при необходимости управление ее в состоянии перехватить удаленный оператор.

Проект беспилотника создан на базе 130-тонной машины. Также на БелАЗе роботизирован погрузчик.


За счет роботизации стоимость самосвала увеличивается на 20-25%.

«По первым тестам, которые мы произвели в Российской Федерации, мы увидели, что только на топливе и на других вопросах, связанных с обслуживанием карьерных самосвалов, мы находим эти 20 %. Поэтому снижение затрат сама система уже предусматривает», — заявил СТВ гендиректор завода Петр Пархомчик.

 
 
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Государственные телеканалы показали сюжет об испытаниях беспилотного самосвала, на котором применяются технологии интернета вещей и сотовой связи пятого...
 
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