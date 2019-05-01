БелАЗ испытал беспилотный самосвал в сети 5G









Проект реализуется на БелАЗе уже не первый год. В 2019-м завод начинает испытания в России на одном из добывающих предприятие Сибирской угольно-энергетической компании.

Сообщается, что на самосвале БелАЗа установлено пятое поколения автопилота. Машина может двигаться полностью автономно, но при необходимости управление ее в состоянии перехватить удаленный оператор.





Проект беспилотника создан на базе 130-тонной машины. Также на БелАЗе роботизирован погрузчик.









За счет роботизации стоимость самосвала увеличивается на 20-25%.



