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Белорусский МИД — о событиях в Венесуэле: Решительно осуждаем любые незаконные шаги
Источник материала: Партизан
МИД
Беспорядки в Венесуэле. Фото: Reuters
По мнению белорусских дипломатов, подобные действия «усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество».
В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности.
Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны, считают в МИД.
«Решительно осуждаем любые незаконные шаги в данном контексте и призываем оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации», — заявляют белорусские дипломаты.
Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными.
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