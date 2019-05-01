Белорусский МИД — о событиях в Венесуэле: Решительно осуждаем любые незаконные шаги





Беспорядки в Венесуэле. Фото: Reuters





По мнению белорусских дипломатов, подобные действия «усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество».





В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности.





Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны, считают в МИД.





«Решительно осуждаем любые незаконные шаги в данном контексте и призываем оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации», — заявляют белорусские дипломаты.





Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными.