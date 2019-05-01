Замена посла в Минске - Кремль меняет курс?

Владимир Путин отозвал на родину главу российского дипломатического представительства в белорусской столице Михаила Бабича, а на его место назначил вице-спикера Совета Федерации Дмитрия Мезенцева, знакомого президенту еще по 1990-м годам, по работе в администрации Санкт-Петербурга. До этого белорусский МИД обвинял российского посла в том, что он "разрушает дружественные отношения" двух стран. Означает ли это, что Кремль признал прежний курс на интеграцию Беларуси - возможно даже принудительную - в состав РФ ошибочным или это просто смена актеров?

У белорусского лидера, в принципе, есть традиция самому подбирать себе "удобных" послов России. В 2005 году он сумел меньше, чем за полгода, выдворить экс-губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, назначенного Путиным представителем РФ в Беларуси.





Приезду Бабича Лукашенко сопротивлялся не зря. Этот посол оказался слишком активным и жестким проводником политики Кремля, который, как казалось, нацелился на неизбежное присоединение соседней республики.





Как утверждал белорусский МИД, Михаил Бабич очень быстро перестал видеть разницу "между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством". Некоторые СМИ прямо писали, что российский посол собрал в своем посольстве ветеранов аннексии Крыма и готовит поглощение Беларуси .





На этом фоне Александр Лукашенко, похоже, начал бояться не столько за суверенитет, о котором он постоянно говорит, но за личную власть и безопасность. Это заставило его мобилизовать все силы в борьбе с российским послом. Включая, наверняка, и своих деловых и политических партнеров в Москве. Ведь пишут же некоторые российские СМИ, что даже МИД РФ выступал за замену посла.









Минск под крылом у товарища Си?





Кремль усиливал давление, а Лукашенко метался в поисках потенциальных союзников, которые могли бы повлиять на Россию. Он успел получить приглашение приехать в Австрию, снять ограничения, которые не позволяли вернуться в Минск американскому послу. Однако никакой практической помощи от Запада не получил.





Тогда, судя по последним событиям, Александр Лукашенко развернулся на Восток, в сторону КНР, которая активно инвестирует уже много лет в белорусскую экономику. И благосклонный к нему Китай сказал Москве, поссорившейся с Западом и все чаще ведущей себя как китайский подручный во внешней политике, что Пекину нужна именно независимая Беларусь.





Это всего лишь версия. Возможно, Кремль сам понял ошибочность политики последних месяцев, оценил негативные последствия от этого решения и отказался от него, попутно решив продлевать полномочия Путина после 2024 года менее экстравагантным способом, если это потребуется.