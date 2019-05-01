Пострадал за дело. Какую травму считать производственной?

Источник материала: Аргументы и факты

Работал сверхурочно и травмировался. Наниматель не посчитал травму производственной из-за того, что я, видите ли, получил ее при работе не в основное время. Мне ясно дали понять, что организацией такой случай не предусмотрен. Как такое может быть? Разве наниматель прав? М. Петрович, Минск

- Нет, он неправ. Если с работником произошел несчастный случай, наниматель обязан руководствоваться Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Правила). Согласно документу расследуются несчастные случаи, произошедшие с работниками и другими лицами, указанными в пп. 2. 4 п. 2 Правил, повлекшие за собой необходимость перевода потерпевшего на другую работу, временную (не менее одного дня) утрату трудоспособности либо трудовое увечье, - рассказала в интервью «АиФ» адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» Елена КОРНУШЕНКО.

Правила применяются, если случай произошел:

в течение рабочего времени;

во время дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и питания;

в периоды времени до начала и после окончания работ, необходимые для следования по территории к рабочему месту и обратно.

- При этом по Правилам расследуется и несчастный случай, который произошел во время, отведенное для приведения в порядок оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными правовыми актами действий перед началом и после окончания работы, при выполнении работ в сверхурочное время, в выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные главой государства нерабочими.

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По заявлению

- Может ли наниматель установить свои внутренние правила расследования подобных инцидентов?

- Он должен применять нормативные документы. Важно, чтобы соблюдался установленный порядок. Например, в рассматриваемом случае наниматель должен знать: сверхурочной считается работа, выполненная работником по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя согласно ст. 119 Трудового кодекса (ТК). Она выполняется сверх установленной для работника продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы (сменности).

По словам эксперта, наниматель обязан вести точный учет сверхурочных работ, информация об их количестве предоставляется работнику по требованию.

- Инцидент может быть признан непроизводственным несчастным случаем. Например, если он произошел в тот момент, когда работник по собственной инициативе изготавливал какой-нибудь предмет или самовольно использовал в личных целях транспортные средства, механизмы, оборудование, инструменты и приспособления организации.

- Как быть, если потеря трудоспособности наступила не сразу?

- Если речь идет о несчастном случае, сообщение о котором страхователю, организации не поступило в течение рабочего дня (смены) или вследствие которого потеря трудоспособности наступила не сразу, то он расследуется в соответствии с Правилами в течение одного месяца со дня, когда страхователю стало известно о произошедшем. Основание для расследования - поступление заявления от работающего или его родственников, листка нетрудоспособности с записью о производственной травме, иной информации.