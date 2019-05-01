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«Родина». Во Франции установят памятник партизанскому отряду из СССР

02.05.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Родина». Во Франции установят памятник партизанскому отряду из СССР
Фото из открытых источников

«Это проект по увековечению памяти уникального и единственного в истории полностью женского партизанского отряда «Родина», сформированного из 37 женщин из СССР, а также жительниц европейских стран, бежавших из концентрационного лагеря «Эрувиль» во Франции. Треть из них были белорусками, - рассказал на презентации старший советник, руководитель Делового и культурного комплекса посольства РФ Василий ЧЕРНИК. - Отдельной боевой группой женский партизанский отряд, командирами которого стали белорусские девушки Надежда Лисовец и Розалия Фридзон, вошел в состав сил европейского Сопротивления «Сражающаяся Франция».

 «По договоренности с руководством города Тиль открытие отлитого в бронзе монумента будет приурочено к дате освобождения Франции. Памятник в виде трехметровой женской фигуры с карабином в руках установят в месте, где находился концлагерь «Эрувиль», из которого бежали его узницы. В рудниках этого лагеря нацисты развивали мощности подземного завода по производству реактивных ракет «Фау», которыми обстреливали Великобританию. Для многих эти шахты стали братской могилой… Сегодня, когда правда о Великой Победе подвергается ревизии и искажается, нам нужно вместе, сохраняя прежние, находить и создавать новые мостики, которые сближают людей и народы», - сказал автор памятника - народный художник РФ, скульптор Владимир СУРОВЦЕВ.

Страницы истории

Надежда Лисовец попала в концлагерь «Эрувиль» из Минска, где содержала явочную квартиру для подпольщиков и партизан, осуществляла связь с партизанским отрядом «Мститель» и Логойским подпольным райкомом компартии Беларуси. На явочной квартире в Минске была арестована гестапо и этапирована в концлагерь и Розалия Фридзон, связная партизанской бригады имени П.Пономаренко. Бежав из лагеря и сформировав интернациональный партизанский женский отряд, белоруски вместе со всеми остальными его участницами произнесли клятву, ставшую широко известной во Франции после ее освобождения: «Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага». После войны в звании лейтенантов французской армии награжденные французскими орденами Надежда Лисовец и Розалия Фридзон вернулись в Беларусь. В 1966 году по просьбе президента Франции Шарля де Голля, находившегося с визитом в СССР, белорусско-французских героинь вызвали в Москву на встречу с ним, и прославленный генерал воздал им почести.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно состоялась презентация памятника «Родина», который будет установлен во французском городе Тиль к годовщине освобождения Франции от гитлеровских...
 
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