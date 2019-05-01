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Ночные показы кино станут для минчан регулярными

02.05.2019 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная сеть Silver Screen запускает ночные показы на постоянной основе. С 4 по 8 мая провести ночь перед экраном можно будет сразу в трех кинотеатрах сети, а дальше с 17 мая регулярные показы будут проходить каждую пятницу и субботу в ТРЦ Galileo. Это первый кинотеатр в Беларуси, который делает регулярные ночные показы.


— На наш взгляд, территорию развлечений столицы давно пора расширять ночными кинопоказами на постоянной основе, — объясняет нововведение директор по маркетингу Silver Screen Лена Живоглод. — Ритм жизни растет, все большее количество услуг предлагается потребителю в «нерабочее время», да и наш опыт проведения спецпроектов, предполагающих ночные показы, говорит о том, что среди минчан есть любители посмотреть ночное кино.

При этом в кинотеатре отмечают, что расписание ночных показов может и расширяться: если начало мая покажет, что любителей посмотреть кино ночью окажется больше, чем ожидал Silver Screen.

Один из главных вопросов минчан — как добраться домой после показа — частично помогает решить администрация ТРЦ. Паркинг торговых центров будет работать для гостей кинотеатров в ночное время и будет бесплатным в течение 4-ех часов. Поэтому те, кто приедет на личном транспорте, могут не волноваться о парковке.

Расписание показов с 4 по 8 мая:

Кинотеатр Silver Screen в ТРЦ ARENAcity:

«Мстители. Финал»

23:05 — 02:40 (Зал 1)

22:45 — 02:20 (Зал 2)

Кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Galileo:

«Мстители. Финал»

23:45 — 03:20

23:55 — 03:30

23:55 — 03:30

23:10 — 02:45

«Игры разумов»

23:40 — 02:15

«В метре друг от друга»

02:15 — 04:40

Кинотеатр velcom cinema by Silver Screen cinemas:

«Мстители. Финал»

22:55 — 02:30 (VIP зал 6)

22:50 — 02:25 (Зал 2)

22:55 — 02:30 (Зал 5)

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Столичная сеть Silver Screen запускает ночные показы на постоянной основе.
 
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