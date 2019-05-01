Ночные показы кино станут для минчан регулярными

Источник материала: Tut.by

Столичная сеть Silver Screen запускает ночные показы на постоянной основе. С 4 по 8 мая провести ночь перед экраном можно будет сразу в трех кинотеатрах сети, а дальше с 17 мая регулярные показы будут проходить каждую пятницу и субботу в ТРЦ Galileo . Это первый кинотеатр в Беларуси, который делает регулярные ночные показы.





— На наш взгляд, территорию развлечений столицы давно пора расширять ночными кинопоказами на постоянной основе, — объясняет нововведение директор по маркетингу Silver Screen Лена Живоглод. — Ритм жизни растет, все большее количество услуг предлагается потребителю в «нерабочее время», да и наш опыт проведения спецпроектов, предполагающих ночные показы, говорит о том, что среди минчан есть любители посмотреть ночное кино.

При этом в кинотеатре отмечают, что расписание ночных показов может и расширяться: если начало мая покажет, что любителей посмотреть кино ночью окажется больше, чем ожидал Silver Screen.

Один из главных вопросов минчан — как добраться домой после показа — частично помогает решить администрация ТРЦ. Паркинг торговых центров будет работать для гостей кинотеатров в ночное время и будет бесплатным в течение 4-ех часов. Поэтому те, кто приедет на личном транспорте, могут не волноваться о парковке.

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