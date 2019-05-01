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Запуск «убийцы» фрегатов показали на видео
Источник материала: Tut.by
Тридцать километров меньше, чем за три минуты. Минобороны России опубликовало
Две ракеты точно поразили мишень. Х-35 невозможно сбить с курса электронными помехами, а его система наведения позволяет поражать цели за горизонтом. Ракета летит над самой водой, поэтому ее чрезвычайно сложно засечь и сбить.
Боевая часть ракеты — осколочно-фугасная, весом 145 кг. Ее прямого попадания достаточно, чтобы потопить корабль водоизмещением до 5000 тонн.
Комплекс «Уран» — главное ударное оружие корвета «Стойкий». Он предназначен для поражения быстроходных морских надводных кораблей, действующих самостоятельно или в составе конвоев и десантных отрядов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.
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Пуск производился с борта корвета «Стойкий».
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