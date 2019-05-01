4 мая
10:00 – старт районной акции «От памятника к памятнику, с лампадой Вечного огня» площадь им. Ленина
5 мая
12:00 районный фестиваль-конкурс песни о Великой Отечественной войне «Эхо войны» Красносельский ДК
9 мая
11:00 митинг-реквием в Сквере Памяти
11:30 шествие по улицам города к месту проведения праздничного гуляния
13:00 легкоатлетическая эстафета по улицам города (старт – пересечение улиц Кузнецова – Советская)
12:00 – 15:00 (площадь им. Ленина) открытие праздника, концертная программа «Песенная летопись Великой Отечественной войны» с участием народного хора ветеранов войны и труда «Вдохновение», кавер-группы «Свободный стиль», артистов волковысской ДШИ
15:00 первенство района по гиревому спорту (ФОК)
18:00 концерт музыкального театра «Рада» г. Гродно, артистов волковысского ГДК
21:00 акция «Споём «День Победы» вместе»!
На протяжении дня будут действовать полевая почта, выставка ретро-автомобилей, торговые объекты, развлекательные площадки, аттракционы, выставки-продажи ремесленников.