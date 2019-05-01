Чем опасно отбеливание зубов

Источник материала: Tut.by

Ученые пришли к выводу, что даже самое щадящее отбеливание небезопасно, поскольку может повредить эмаль зубов. Что может служить альтернативой этой процедуре? Объясняет « АиФ ».



Фото: pixabay.com

Рассказывает врач-стоматолог высшей категории Арсений Сомов:

— Исследователи из Университета Стоктона проверили безопасность полосок для отбеливания зубов, которые применяются в домашних условиях. Оказалось, что содержащаяся в них перекись водорода в ходе процедуры распадается на воду и кислород, который, проникая в ткани зуба, вступает во взаимодействие с коллагеном, содержащемся в дентине. Эксперименты, которые проводились на удаленных человеческих зубах, показали, что из-за этого коллаген разрушается, а его концентрация в зубе снижается.

Эксперты считают, что ситуация не столь критична, поскольку пульпа (соединительная ткань, заполняющая полость зуба) способна со временем восстановить необходимый уровень коллагена. Однако если в зубе была проведена депульпация (удаление зубного нерва), то восстановление коллагена невозможно.

В ходе отбеливания кислород из перекиси водорода проникает дальше, в пульпу, оставляя на ней микроожог. Поскольку пульпа пронизана нервами и сосудами, неприятные ощущения гарантированы.

Сверить показания

Немногие знают, что у процедуры отбеливания довольно внушительный список противопоказаний. К ним относятся любые повреждения целостности зубной ткани (трещины и повреждения эмали, клиновидные дефекты, кариозные полости). Нужно помнить, что при отбеливании неизбежна потеря микроэлементов, а значит — повышенная хрупкость эмали после процедуры.

Кстати, если вы курите, не мыслите жизни без кофе, красного вина или пренебрегаете ежедневной чисткой зубов, результат отбеливания (каким бы методом оно ни было осуществлено) быстро сойдет на нет.

Что взамен?

Лучшая альтернатива отбеливанию — профессиональная чистка зубов, во время которой врач удаляет зубной налет (а это главная причина возникновения кариеса) и зубные камни (они приводят к развитию пародонтоза). Отбеливание (точнее, осветление) зубов — приятный бонус этой необходимой и обязательной для всех профилактической процедуры. Белоснежными зубы после профессиональной чистки не станут, зато точно останутся невредимыми.