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Ди Каприо заработал меньше, чем Рейнольдс. Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда 2019

02.05.2019 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский журнал Variety рассказал о доходах голливудских актеров за первые месяцы 2019 года: оказалось, Райан Рейнольдс заработал больше, чем Леонардо Ди Каприо. А еще выяснилось, что Netflix платит звездам больше, чем крупные студии.


Коллаж: variety.com

На первом месте по заработку оказалась звезда «Дедпула» — Райан Рейнольдс получил от стриминговой платформы Netflix 27 миллионов долларов за съемки в биографической картине 6 Underground. На втором месте — Дуэйн Джонсон: 20 миллионов долларов он получил за «Форсаж: Хоббс и Шоу». С такой же суммой на третьем месте оказался и Роберт Дауни-младший, который снялся в ленте «Путешествие доктора Дулиттла».

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо взяли вдвое меньше, чем обычно, только чтобы поработать над девятым фильмом Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде». Они заработали 10 миллионов долларов и практически замыкают топ самых богатых актеров 2019 года.

Самыми высокооплачиваемыми актрисами стали Эмили Блант, Галь Гадот, Марго Робби и Кристен Стюарт, однако их заработок варьируется от 7 до 10 тысяч долларов — и это вдвое меньше, чем у коллег-мужчин.

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Американский журнал Variety рассказал о доходах голливудских актеров за первые месяцы 2019 года: оказалось, Райан Рейнольдс заработал больше, чем Леонардо Ди Каприо. А...
 
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