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Ди Каприо заработал меньше, чем Рейнольдс. Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда 2019
Источник материала: Tut.by
Американский журнал Variety
На первом месте по заработку оказалась звезда «Дедпула» —
Самыми высокооплачиваемыми актрисами стали Эмили Блант, Галь Гадот,
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Американский журнал Variety рассказал о доходах голливудских актеров за первые месяцы 2019 года: оказалось, Райан Рейнольдс заработал больше, чем Леонардо Ди Каприо. А...
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