Ди Каприо заработал меньше, чем Рейнольдс. Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда 2019

Источник материала: Tut.by

Американский журнал Variety рассказал о доходах голливудских актеров за первые месяцы 2019 года: оказалось, Райан Рейнольдс заработал больше, чем Леонардо Ди Каприо. А еще выяснилось, что Netflix платит звездам больше, чем крупные студии.



Коллаж: variety.com

На первом месте по заработку оказалась звезда «Дедпула» — Райан Рейнольдс получил от стриминговой платформы Netflix 27 миллионов долларов за съемки в биографической картине 6 Underground. На втором месте — Дуэйн Джонсон: 20 миллионов долларов он получил за «Форсаж: Хоббс и Шоу». С такой же суммой на третьем месте оказался и Роберт Дауни-младший , который снялся в ленте «Путешествие доктора Дулиттла».

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо взяли вдвое меньше, чем обычно, только чтобы поработать над девятым фильмом Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде» . Они заработали 10 миллионов долларов и практически замыкают топ самых богатых актеров 2019 года.

Самыми высокооплачиваемыми актрисами стали Эмили Блант, Галь Гадот, Марго Робби и Кристен Стюарт, однако их заработок варьируется от 7 до 10 тысяч долларов — и это вдвое меньше, чем у коллег-мужчин.

Читайте также

Щелк пальцем — и новые «Мстители» побили мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Что посмотреть в кино сегодня вечером? Мы знаем!

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт Стаса Михайлова App Store Google Play