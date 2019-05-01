В Хотимском районе Fiat снес дорожный знак и опрокинулся: погиб водитель-инвалид

Источник материала: Tut.by

В Хотимском районе опрокинулся автомобиль, водитель умер в больнице. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: ГАИ

Смертельная авария произошла 1 мая, около 11.50, в деревне Тростино. По информации инспекторов, 36-летний водитель, инвалид 1-й группы (нарушение опорно-двигательного аппарата), двигался на Fiat Doblo по улице Первомайской, не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака, после чего автомобиль выдетел за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы, где через три часа скончался.