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В Хотимском районе Fiat снес дорожный знак и опрокинулся: погиб водитель-инвалид

02.05.2019 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хотимском районе опрокинулся автомобиль, водитель умер в больнице. Об этом сообщили в УГАИ МВД.


Фото: ГАИ

Смертельная авария произошла 1 мая, около 11.50, в деревне Тростино. По информации инспекторов, 36-летний водитель, инвалид 1-й группы (нарушение опорно-двигательного аппарата), двигался на Fiat Doblo по улице Первомайской, не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака, после чего автомобиль выдетел за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы, где через три часа скончался.

 
 
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Смертельная авария произошла 1 мая, около 11.50, в деревне Тростино.
 
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