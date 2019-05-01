В Березовке женщину вытолкнули из окна, потому что она жаловалась на жизнь

Источник материала: KYKY

В городе Березовка (Лидский район) 50-летнюю женщину вытолкнули из окна третьего этажа общежития. Она скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщается на сайте СК Беларуси.



Случай произошел на улице Школьной. На кухне общежития 43-летняя женщина развешивала белье: балкона там нет, но вместо лоджии за окном натянули веревки. По предварительной версии в этот момент к ней подошла ее соседка и стала жаловаться на жизнь. Как пишет УВД Гродненского облисполкома, женщина не выдержала и толкнула соседку в открытый проем. Когда она поняла, что произошло, ухватила беларуску за ногу, но удержать не смогла: потерпевшая упала вниз головой на бетон. Медики не смогли довезти ее до больницы: в машине скорой помощи она умерла.



На женщину завели уголовное дело об убийстве. К слову, подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, а на момент преступления была «подшофе». Расследование продолжается.