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В Березовке женщину вытолкнули из окна, потому что она жаловалась на жизнь
Источник материала: KYKY>
В городе Березовка (Лидский район) 50-летнюю женщину вытолкнули из окна третьего этажа общежития. Она скончалась по дороге в больницу. Об этом
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В городе Березовка (Лидский район) 50-летнюю женщину вытолкнули из окна третьего этажа общежития. Она скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщается на сайте СК...
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