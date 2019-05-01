Джаред Лето выбрал группу Nizkiz для разогрева на минском концерте

Источник материала: KYKY

15 июля в Минск с концертом приедет легендарная рок-группа 30 Seconds To Mars. На разогреве американцев выступит беларуская группа Nizkiz.



30 Seconds To Mars во главе с фронтменом Джаредом Лето исполнят треки из последнего альбома «America», который высоко оценили критики, а фанаты называют одним из самых разнообразных за всю историю коллектива. Примечательно, что специальным гостям проекта американские музыканты пригласили могилевчан Nizkiz.







Группу Nizkiz создали еще в 2008 году, в 2019 году ребята стали одной из главных рок-групп нашей страны. Они исполняют песни как на русском языке, так и на мове. Nizkiz ездили в большой тур по Беларуси, который увенчался успехом, участвовали в масштабных рок-фестивалях. Говорят, среди десятков претендентов из разных стран сам Лето выбрал именно беларусов. Поздравляем!

Как попасть на концерт

• Когда: 15 июля 2019 года, 20:00.

• Где: Чижовка-арена.

• Цена билетов: фан-зона – 140 рублей, танцпол – 110 рублей, сидячие – от 80 рублей.

• Дополнительная информация: +375 (29) 389 86 16.

















Фото обложки: vogue.ua .