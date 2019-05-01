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Джаред Лето выбрал группу Nizkiz для разогрева на минском концерте
Источник материала: KYKY>
15 июля в Минск с концертом приедет легендарная рок-группа 30 Seconds To Mars. На разогреве американцев выступит беларуская группа Nizkiz.
Как попасть на концерт
• Когда: 15 июля 2019 года, 20:00.
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15 июля в Минск с концертом приедет легендарная рок-группа 30 Seconds To Mars. На разогреве американцев выступит беларуская группа Nizkiz. 30 Seconds To Mars во главе с фронтменом...
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