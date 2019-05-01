Facebook запустит свой Tinder

Источник материала: KYKY

Вдобавок к обновлениям Instagram (редизайн камеры и новые функции покупок) Facebook запустит новую функцию. Об этом пишет Highsnobiety. У соцсети, которую основал Цукерберг, появится аналог Tinder’a, но с нюансами.



Алгоритм получил название Secret Crush. Он позволит пользователям узнать, насколько друзья готовы к романтическим отношениям с ними. Каждый сможет выбрать до девяти человек из списка друзей в Facebook, которым хочет выразить симпатию или даже влюбленность. Если, как в Tinder’е, оба человека спайпнут друг друга, образуется пара: программа сообщит об этом.



Отметим, что функция будет доступна лишь для участников Facebook Dating – отдельной платформы Facebook для поиска «осознанных» отношений. Остальные уведомления о любовных списках не получат.