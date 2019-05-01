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«Мы поговорили с каждым из 24 тысяч лично». Завершён приём заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх

02.05.2019 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сколько было заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Очень много. Мы получили больше 24 тысяч заявок и мы поговорили с каждым из 24 тысяч лично: либо по телефону, либо при личной встрече. Заявки были из 106 стран.

Приём завершён?

Надежда Анисовец:
Да. Практически все ребята получили свои позиции. Большинство из них отправлены на аккредитацию и буквально уже в следующем месяце они начнут получать свою экипировку и карту аккредитации. Даже при большом желании мы уже никого не сможем взять, потому что, к сожалению, у нас ограниченное количество мест. Это 8 700 человек резерва, работающих по всей Республики Беларусь. Ребята работают не только в Минске на самих объектах Игр, но и они работают в региональных фан-зонах и на пунктах пропуска. Всего будет задействован 21 пункт пропуска.

«Мы поговорили с каждым из 24 тысяч лично». Завершён приём заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх
 
Теги: Минск
 
 
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Сколько было заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в...
 
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