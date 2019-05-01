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«Мы поговорили с каждым из 24 тысяч лично». Завершён приём заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх
Источник материала: СТВ
Сколько было заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в программе
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Приём завершён?
Надежда Анисовец:
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«Мы поговорили с каждым из 24 тысяч лично». Завершён приём заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх
Сколько было заявок на волонтёрство на ІІ Европейских играх, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в...
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