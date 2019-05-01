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«Я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте, я всё сделаю!» Курьёзы на собеседованиях волонтёров ко ІІ Европейским играм

02.05.2019 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Были ли на собеседовании какие-то нестандартные интересные истории, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Были совершенно курьёзные случаи, когда девушка приходила и говорила: «Я хочу быть волонтёром, меня муж бросил. Я хочу доказать, что я всё могу».

Были совершенно невероятные «серебряные волонтёры» из России. «Серебряные волонтёры» это бабушки и дедушки, которые хотят продолжать активный образ жизни, которых, действительно, очень сложно не взять, они очень образованные и талантливые.

И, например, позвонили как-то одной бабушке из России, и говорили: «Здравствуйте! Вы бы могли пройти собеседование?» А она шёпотом говорит: «Нет, не могу звонить в понедельник, я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте! Я всё сделаю!»

«Я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте, я всё сделаю!» Курьёзы на собеседованиях волонтёров ко ІІ Европейским играм

А некоторые волонтёры специально из России приезжали на личные собеседования в Минск, кто-то случайно, кто-то специально. Однажды даже зашла чуть ли не пешком одна дама из Архангельска, оказалось, ей 65 лет.


 
Теги: Минск
 
 
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Были ли на собеседовании какие-то нестандартные интересные истории, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019...
 
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