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«Я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте, я всё сделаю!» Курьёзы на собеседованиях волонтёров ко ІІ Европейским играм
Источник материала: СТВ
Были ли на собеседовании какие-то нестандартные интересные истории, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в программе
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
И, например, позвонили как-то одной бабушке из России, и говорили: «Здравствуйте! Вы бы могли пройти собеседование?» А она шёпотом говорит: «Нет, не могу звонить в понедельник, я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте! Я всё сделаю!»
А некоторые волонтёры специально из России приезжали на личные собеседования в Минск, кто-то случайно, кто-то специально. Однажды даже зашла чуть ли не пешком одна дама из Архангельска, оказалось, ей 65 лет.
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«Я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте, я всё сделаю!» Курьёзы на собеседованиях волонтёров ко ІІ Европейским играм
Были ли на собеседовании какие-то нестандартные интересные истории, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019...
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