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Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

02.05.2019 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выглядел более полувека назад костёл Святой Девы Марии и кому посчастливилось найти здесь клад, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Соборная площадь, Высокий рынок, площадь Свободы. Верхний город во все времена был сердцем Минска! Здесь устраивали балы, принимали решения чиновники и встречали салюты ветераны.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

А для столичного краеведа Антона Рудака центр стал ещё и частью биографии. Недалеко от костёла Девы Марии в декабре 1941 года в семье поляка и еврейки родился его дедушка – Владимир Довнар. Во времена оккупации интернациональная семья была в зоне риска. Чтобы спасти ребёнка, его крестили в местном костёле.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Антон Рудак, экскурсовод:
На этой детской площадке стоял домик, где они жили. Двухэтажный, дореволюционный. Со времён коллегиума иезуитов, проживали там около 5 семей. Прадед был глухонемой в результате травмы, а прабабка была глухонемая с рождения. Может быть, это помогло ей здесь всю оккупацию – эти три года – прожить в центре Минска.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Прабабушка и прадедушка остались в оккупированной немцами столице. Станислав Карлович в то время работал на картографической фабрике. Оттого имел возможность фальсифицировать документы. Например, изменить национальность. Пункт, который для нацистов был номером один.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Во время бомбежек прятались в подвалах костёла. Всей семье чудом удалось пережить войну, а дедушке ещё и повезло в святыне XVIII века найти клад!

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Антон Рудак:
Костёл всегда впечатлял, после войны лазили там по колокольням, видели старые фрески, которые ещё не были уничтожены, которые сейчас восстанавливают. Дедушке было лет 10, во время перестройки алтарной части с друзьями нашёл золотые монеты. Скорее всего – российские императорские. С друзьями поделили и получили много денег, а это послевоенные голодные годы. Накупили всего, и одежду на всю семью. Деду купили лыжи в подарок.

В 1951 году костёл Девы Марии до неузнаваемости перестроили под нужды спортивного товарищества «Спартак», а затем Дома физкультуры. Внутри размещались разные секции и тир, где любила провести время дедушкина сестра.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Соседкой семьи Довнар была известная белорусская актриса, прима Купаловского театра – Стефания Станюта. Она жила на Интернациональной, в доме №6. На этой улице также был католический центр – женский Бенедиктинский монастырь с костёлом Святого Войтеха. Он находился примерно на месте нынешней Генпрокуратуры. В 60-ые памятники взорвали… Но интересно другое: отсюда можно было попасть в минское подземелье!

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Антон Рудак:
Все эти католические монастыри города были связаны подземными ходами, в которых в случае какой-то опасности или осады могли прятаться люди. Под католическим Кафедральным костёлом на площади Свободы. И там были входы. И в 50-ые годы ещё спускались в эти ходы. И описывают, как могли пройти несколько сотен метров под землёй.

После войны проспект начали застраивать. Окна на площадь Свободы закрыли высотки. А в середине 50-ых родной дом Довнаров снесли, и семья покинула Верхний город.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Антон Рудак:
Семья переехала на южную окраину Минска. Дед потом там познакомился с моей бабушкой, и они там остались жить. А в 1997 году костёл стоял уже в том виде, в котором мы его видим сегодня. Он был расконсервирован и снова освящен. И начались вновь службы. Будем надеяться, что когда-нибудь восстановят и колокольню, которая стояла с другой стороны костёла, где сейчас находится французское посольство.

Не теряет надежду на восстановление святыни и семья Борисевичей. По счастливой судьбе минчане тоже оказались в Верхнем городе. Их дом по адресу площадь Свободы, 21 стоял прямо напротив Кафедрального собора! Двухэтажка когда-то была частью Малого гостиного двора. Его построили в стиле классицизма в начале XIX века для элиты города.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Первый этаж занимали магазины и лавки, а второй был жилым. Валентина Константиновна переехала сюда в 14 лет, когда отчиму дали квартиру в памятнике архитектуры.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Валентина Борисевич, минчанка:
С этого дома я и замуж выходила, и дети рождались, и поэтому это всё мне очень дорого. И в армию провожали, женили. Все жили в стеснённых условиях, только вода была и туалет общий на коридоре. Был очень красивый палисадник – все ухаживали, у каждого была своя клумба. А ночью сидели у окна и караулили, чтобы не сорвали!

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

В самом сердце города и прошло детство Юли Борисевич. Ходила на «пожарку» и с удовольствием ела с одноклассниками вкусный пломбир в кафе «Пингвин»! Вместе с братом на широком подоконнике наблюдали за центральной жизнью, как за спектаклем.

Повсюду веяло жасмином и акацией, а из консерватории доносилась чудесная музыка. Не было тогда ни Дворца Республики, ни Ратуши. Вместо них – высокая горка и красивый фонтан.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Юлия Свирко-Роскулет, минчанка:
Уникальный дом тем, что он был на 4 входа. Почти со всех сторон света были входы. И где-то – с двориком, где-то были квартиры с кельями. Мама меня лет в 6-7 отправляла в магазин. У кассирш была причёска, которую я всегда называю «причёска кассирши» – большой начёс. Сидели и смотрели: если маленькая ручка тянется, значит – Юля пришла в магазин. Покупала в треугольничках молоко.

А за овощами ходили в здание церкви Святого Духа. При советской власти здесь разместили небольшой магазин, который частенько был закрыт из-за того, что проваливался пол. Со временем храм снесли. Но старинные гробницы былых священников семья Борисевичей помнит как сейчас! Рядом поставили небольшой павильон, но и он сгорел. Сейчас на этом месте себя прекрасно чувствует Верхний город.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Валентина Борисевич:
Друзья наши собирались у нас на все праздники, на военный парад собирались ветераны. Я до сих пор помню, как они приходили, а на солнце медали отсвечивали. Это вызывало состояние гордости за этих людей.

Но в 80-ые, когда начали строить метро на Немиге, родную двухэтажку снесли. В память о ней Юлии в 2014 году удалось добиться разрешения у города поставить на том месте памятник в честь Огинского! Тогда ей исполнилось 40, а великому композитору – 250.

Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях

Идею наша героиня подсмотрела, когда гостила у родственников в Варшаве – там есть музыкальная скамья Шопена. Помогли друзья и городская администрация. Но, к сожалению, полонез Огинского здесь не звучит – хулиганы то и дело вредят коммуникациям. А так хочется окунуться в прекрасное и вспомнить о необыкновенном детстве на Немиге!
 
Теги: Минск
 
 
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Как выглядел более полувека назад костёл Святой Девы Марии и кому посчастливилось найти здесь клад, рассказываем в программе «Минск и минчане». Соборная площадь,...
 
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