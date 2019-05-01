|
Подземные тоннели, клад в костёле и квартиры с кельями: Верхний город в семейных историях
Источник материала: СТВ
Как выглядел более полувека назад костёл Святой Девы Марии и кому посчастливилось найти здесь клад, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Соборная площадь, Высокий рынок, площадь Свободы. Верхний город во все времена был сердцем Минска! Здесь устраивали балы, принимали решения чиновники и встречали салюты ветераны.
А для столичного краеведа Антона Рудака центр стал ещё и частью биографии. Недалеко от костёла Девы Марии в декабре 1941 года в семье поляка и еврейки родился его дедушка – Владимир Довнар. Во времена оккупации интернациональная семья была в зоне риска. Чтобы спасти ребёнка, его крестили в местном костёле.
Прабабушка и прадедушка остались в оккупированной немцами столице. Станислав Карлович в то время работал на картографической фабрике. Оттого имел возможность фальсифицировать документы. Например, изменить национальность. Пункт, который для нацистов был номером один.
Во время бомбежек прятались в подвалах костёла. Всей семье чудом удалось пережить войну, а дедушке ещё и повезло в святыне XVIII века найти клад!
В 1951 году костёл Девы Марии до неузнаваемости перестроили под нужды спортивного товарищества «Спартак», а затем Дома физкультуры. Внутри размещались разные секции и тир, где любила провести время дедушкина сестра.
Соседкой семьи Довнар была известная белорусская актриса, прима Купаловского театра – Стефания Станюта. Она жила на Интернациональной, в доме №6. На этой улице также был католический центр – женский Бенедиктинский монастырь с костёлом Святого Войтеха. Он находился примерно на месте нынешней Генпрокуратуры. В 60-ые памятники взорвали… Но интересно другое: отсюда можно было попасть в минское подземелье!
После войны проспект начали застраивать. Окна на площадь Свободы закрыли высотки. А в середине 50-ых родной дом Довнаров снесли, и семья покинула Верхний город.
Не теряет надежду на восстановление святыни и семья Борисевичей. По счастливой судьбе минчане тоже оказались в Верхнем городе. Их дом по адресу площадь Свободы, 21 стоял прямо напротив Кафедрального собора! Двухэтажка когда-то была частью Малого гостиного двора. Его построили в стиле классицизма в начале XIX века для элиты города.
Первый этаж занимали магазины и лавки, а второй был жилым. Валентина Константиновна переехала сюда в 14 лет, когда отчиму дали квартиру в памятнике архитектуры.
В самом сердце города и прошло детство Юли Борисевич. Ходила на «пожарку» и с удовольствием ела с одноклассниками вкусный пломбир в кафе «Пингвин»! Вместе с братом на широком подоконнике наблюдали за центральной жизнью, как за спектаклем.
Повсюду веяло жасмином и акацией, а из консерватории доносилась чудесная музыка. Не было тогда ни Дворца Республики, ни Ратуши. Вместо них – высокая горка и красивый фонтан.
А за овощами ходили в здание церкви Святого Духа. При советской власти здесь разместили небольшой магазин, который частенько был закрыт из-за того, что проваливался пол. Со временем храм снесли. Но старинные гробницы былых священников семья Борисевичей помнит как сейчас! Рядом поставили небольшой павильон, но и он сгорел. Сейчас на этом месте себя прекрасно чувствует Верхний город.
Но в 80-ые, когда начали строить метро на Немиге, родную двухэтажку снесли. В память о ней Юлии в 2014 году удалось добиться разрешения у города поставить на том месте памятник в честь Огинского! Тогда ей исполнилось 40, а великому композитору – 250.
Идею наша героиня подсмотрела, когда гостила у родственников в Варшаве – там есть музыкальная скамья Шопена. Помогли друзья и городская администрация. Но, к сожалению, полонез Огинского здесь не звучит – хулиганы то и дело вредят коммуникациям. А так хочется окунуться в прекрасное и вспомнить о необыкновенном детстве на Немиге!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выглядел более полувека назад костёл Святой Девы Марии и кому посчастливилось найти здесь клад, рассказываем в программе «Минск и минчане». Соборная площадь,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)