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В Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево

02.05.2019 13:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе нетрезвый водитель иномарки врезался в дерево.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний житель аг. Рубель Столинского района двигался Opel Vectra по автодороге аг. Лунин – аг. Богдановка.  

В Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В определённый момент машину занесло, после чего автомобиль оказался в кювете, а затем Opel наехал на дерево. В аварии пострадал 23-летний пассажир, житель аг. Богдановки.  

По факту ДТП проводится проверка.  

На неделе в Могилёве Mazda въехала в забор частного дома. 

Водитель получил ушиб правого локтя и грудной клетки – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе нетрезвый водитель иномарки врезался в дерево.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний...
 
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