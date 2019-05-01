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В Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе нетрезвый водитель иномарки врезался в дерево.
Как
В определённый момент машину занесло, после чего автомобиль оказался в кювете, а затем Opel наехал на дерево. В аварии пострадал 23-летний пассажир, житель аг. Богдановки.
По факту ДТП проводится проверка.
На неделе в Могилёве Mazda въехала в забор частного дома.
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Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе нетрезвый водитель иномарки врезался в дерево. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний...
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