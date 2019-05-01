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ЧМ-2019. Беларусь играет со Словенией. Текстовый онлайн
Источник материала: СТВ
Сборная Беларуси продолжает свое выступление на чемпионате мира в Нур-Султане. Сегодня подопечные Андрея Сидоренко встречаются с соперниками из Словении. Предыдущие две встречи для нашей команды оказались победные, в то время как словенцы пока не смогли разжиться ни одним баллом в турнирной таблице. Сегодняшний проигрыш лишит дружину Иво Яна шансов на выход в элиту, в то время как белорусы смогут упрочить свое положение в турнирной таблице.
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Сборная Беларуси продолжает свое выступление на чемпионате мира в Нур-Султане. Сегодня подопечные Андрея Сидоренко встречаются с соперниками из Словении....
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