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На крупнейшем корабле турецкого флота произошел пожар

02.05.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 апреля в доке стамбульской верфи Тузла загорелся строящийся универсальный десантный корабль УДК Anadolu, сообщает Naval Today. Пожар произошел в носовой части корабля, потушить пламя удалось с помощью прибывших на место спасателей.

При полном водоизмещении 27,5 тысячи тонн и длине корпуса 231 метр УДК Anadolu станет самым крупным боевым кораблем в истории турецкого флота, превзойдя линейный крейсер Yavuz (Goeben).

Авиагруппа вертолетоносца насчитывает до 12 самолетов F-35B или 12 вертолетов, в зависимости от конфигурации корабля. Президент Турции Тайип Эрдоган 30 апреля 2016 года заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного авианосца.

 
 
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Авиагруппа вертолетоносца насчитывает до 12 самолетов F-35B или 12 вертолетов в зависимости от конфигурации корабля.
 
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