На крупнейшем корабле турецкого флота произошел пожар

Источник материала: Tut.by

30 апреля в доке стамбульской верфи Тузла загорелся строящийся универсальный десантный корабль УДК Anadolu, сообщает Naval Today. Пожар произошел в носовой части корабля, потушить пламя удалось с помощью прибывших на место спасателей.

При полном водоизмещении 27,5 тысячи тонн и длине корпуса 231 метр УДК Anadolu станет самым крупным боевым кораблем в истории турецкого флота, превзойдя линейный крейсер Yavuz (Goeben).

Авиагруппа вертолетоносца насчитывает до 12 самолетов F-35B или 12 вертолетов, в зависимости от конфигурации корабля. Президент Турции Тайип Эрдоган 30 апреля 2016 года заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного авианосца.