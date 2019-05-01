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На крупнейшем корабле турецкого флота произошел пожар
Источник материала: Tut.by
30 апреля в доке стамбульской верфи Тузла загорелся строящийся универсальный десантный корабль УДК Anadolu,
При полном водоизмещении 27,5 тысячи тонн и длине корпуса 231 метр УДК Anadolu станет самым крупным боевым кораблем в истории турецкого флота, превзойдя линейный крейсер Yavuz (Goeben).
Авиагруппа вертолетоносца насчитывает до 12 самолетов F-35B или 12 вертолетов, в зависимости от конфигурации корабля. Президент Турции Тайип Эрдоган 30 апреля 2016 года заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного авианосца.
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Авиагруппа вертолетоносца насчитывает до 12 самолетов F-35B или 12 вертолетов в зависимости от конфигурации корабля.
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