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Регистрация на ЦТ началась в Беларуси

02.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Зарегистрироваться для прохождения тестирования в основные дни можно будет по 1 июня включительно.

Регистрация на основной этап централизованного тестирования (ЦТ) началась в Беларуси в четверг.

Централизованное тестирование - основной этап вступительной кампании: абитуриенты сдают испытания по выбранным предметам в форме тестов. С сертификатами о прохождении ЦТ они будут подавать документы в приемные комиссии вузов.

Регистрация на основной этап ЦТ-2019 стартовала в Беларуси 2 мая. Записаться на тесты можно будет по 1 июня включительно.

Пункты регистрации будут работать с 9:00 до 19:00 по будням и с 9:00 до 18:00 по субботам (18 мая и 1 июня). На майских праздниках пункты регистрации будут работать 6-го мая.

Участие в ЦТ является платным. Стоимость одного предмета - 0,1 базовой величины (2,55 рубля). Записаться абитуриенты могут для прохождения от одного до четырех испытаний.

Централизованное тестирование пройдет в июне. Как зарегистрироваться на ЦТ-2019 - читайте в материале Sputnik.


 
 
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Зарегистрироваться для прохождения тестирования в основные дни можно будет по 1 июня включительно.
 
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