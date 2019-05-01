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Праздник труда и безопасности

02.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В честь Дня труда в Дзержинском районе работали интерактивные площадки, а также проходила развлекательная программа для жителей города.

Пройти экспресс-курс спортивного ориентирования, принять участие в конкурсах и викторинах, полакомиться сладостями и выиграть призы можно было в городском парке культуры и отдыха.

К развлекательной программе присоединились работники Дзержинского РОЧС, предложив гостям праздника проверить свои знания в области пожарной безопасности, «вызвать» спасателей с помощью телефона-тренажера и примерить боевку.

Спасатели помогали ребятам взобраться в кабину, получая в благодарность бесконечный детский восторг и лучезарные улыбки. Кто знает, может кто-то из этих ребят решит стать спасателем?

За правильные ответы и выполнение заданий дети и взрослые получили призы от Министерства по чрезвычайным ситуациям.









 
 
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В честь Дня труда в Дзержинском районе работали интерактивные площадки, а также проходила развлекательная программа для жителей города. ...
 
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