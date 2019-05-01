МТРК «Мир» показала свои проекты на выставке «СМИ в Беларуси»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартует 23-я международная выставка «СМИ в Беларуси». Она объединяет издательские дома, телеканалы и радио.

Свои стенды в павильонах развернули около 500 средств массовой информации из разных стран мира. В частности, из Беларуси, России, Китая, Турции и Германии. Основной акцент в этом году сделан на развитие региональной прессы и сетевых изданий.

«Мы постарались, чтобы эта выставка носила насыщенный характер с точки зрения демонстрации различных технологий», – заявил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.



На выставке также можно увидеть и проекты телерадиокомпании «МИР» . В Беларуси она очень популярна – жители страны знают ее вот уже 22 года. Для посетителей мои коллеги подготовили разнообразную программу: диджеи проведут мастер-классы и разыграют призы.

Выставка «СМИ в Беларуси» продлится до 4 мая.