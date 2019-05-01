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МТРК «Мир» показала свои проекты на выставке «СМИ в Беларуси»
02.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартует 23-я международная выставка «СМИ в Беларуси». Она объединяет издательские дома, телеканалы и радио.
Свои стенды в павильонах развернули около 500 средств массовой информации из разных стран мира. В частности, из Беларуси, России, Китая, Турции и Германии. Основной акцент в этом году сделан на развитие региональной прессы и сетевых изданий.
«Мы постарались, чтобы эта выставка носила насыщенный характер с точки зрения демонстрации различных технологий», – заявил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.
Выставка «СМИ в Беларуси» продлится до 4 мая.
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В Минске свои стенды в павильонах развернули около 500 средств массовой информации из разных стран мира.
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