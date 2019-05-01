Беспричинная злоба привела хотимчанина на скамью подсудимых

Источник материала: Новости Хотимска

28 апреля около 18.00 будучи в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Ф., находясь в доме своей сестры в а/г Березки, в ходе ссоры с последней с целью угрозы убийством схватил ее за шею и стал сдавливать, чем создал угрозу для ее жизни.

29 апреля данный гражданин был задержан и помещен в Костюковичский ИВС.

За данное преступление мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 186 УК РБ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 2-х лет.

Владимир ШЕСТЕРНЕВ, начальник Хотимского РОСК