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Беспричинная злоба привела хотимчанина на скамью подсудимых
02.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
28 апреля около 18.00 будучи в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Ф., находясь в доме своей сестры в а/г Березки, в ходе ссоры с последней с целью угрозы убийством схватил ее за шею и стал сдавливать, чем создал угрозу для ее жизни.
29 апреля данный гражданин был задержан и помещен в Костюковичский ИВС.
За данное преступление мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 186 УК РБ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 2-х лет.
Владимир ШЕСТЕРНЕВ, начальник Хотимского РОСК
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28 апреля около 18.00 будучи в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Ф., находясь в доме своей сестры в а/г Березки, в ходе ссоры с последней с целью угрозы...
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